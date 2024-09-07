الحكم الحواج يشارك في إدارة مباريات التنس البارالمبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬الحواج‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬منافسات‭ ‬التنس‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أغسطس‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويأتي‭ ‬اختيار‭ ‬الحواج‭ ‬ضمن‭ ‬حكام‭ ‬البطولة‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬وقدرة‭ ‬الحكم‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭.‬

ويعد‭ ‬الحواج‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬المميزين،‭ ‬وتم‭ ‬اختياره‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وتحكيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬خبرته‭ ‬الميدانية،‭ ‬وما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭.‬

وأعرب‭ ‬الحواج‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لاختياره‭ ‬ضمن‭ ‬طاقم‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬لإدارة‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬ستضيف‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرة،‭ ‬متطلعا‭ ‬إلى‭ ‬تشريف‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬الحواج‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬واللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لدعمهم‭ ‬له‭ ‬وتسهيل‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مثنيا‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لنيل‭ ‬أعلى‭ ‬الشارات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬