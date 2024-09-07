الحكم الحواج يشارك في إدارة مباريات التنس البارالمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك الحكم الدولي البحريني أحمد الحواج في إدارة مباريات منافسات التنس ضمن دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس في الفترة من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر الجاري.
ويأتي اختيار الحواج ضمن حكام البطولة تأكيدا على مكانة وقدرة الحكم البحريني على إدارة مختلف البطولات الدولية.
ويعد الحواج من الحكام الدوليين المميزين، وتم اختياره للمشاركة في إدارة وتحكيم العديد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية، وذلك بفضل خبرته الميدانية، وما يمتلكه من شهادات متقدمة في مجال التحكيم.
وأعرب الحواج عن سعادته لاختياره ضمن طاقم الحكام الدوليين لإدارة مباريات هذه البطولة العالمية، مؤكدا أن المشاركة في بطولة بهذا المستوى ستضيف إلى رصيده المزيد من الخبرة، متطلعا إلى تشريف المملكة في هذا التجمع العالمي الكبير.
كما قدم الحواج شكره وتقديره إلى اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني للتنس واللجنة البارالمبية البحرينية لدعمهم له وتسهيل مشاركته في هذه البطولة، مثنيا على جهودهم الكبيرة في تطوير الحكام البحرينيين وتأهيلهم لنيل أعلى الشارات الدولية في هذا المجال.
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