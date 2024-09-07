((إعصار)) بطلا لكأس خالد بن حمد للتجديف الشعبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
توج علي بن محمد آل فاضل المري نائب رئيس اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي فريق «إعصار» بكأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للتجديف الشعبي بعد إحرازه المركز الأول في السباق الذي أقيم الجمعة انطلاقا من جسر الشيخ خليفة بن سلمان وصولا للمياه المحاذية لمتحف البحرين الوطني.
وجاء فوز «إعصار» بقيادة النوخذة عبدالله الحدي بعد أن قطع مسافة السباق الذي امتد لـ 3000 متر متفوقا على فريق «سموم» بقيادة النوخذة حمد الديري الذي حل في المركز الثاني وفريق «السنيار» بالمركز الثالث وذلك بقيادة النوخذة هشام الفزاري.
وحقق فريق «العديد» بقيادة النوخذة جمعة الحسن المركز الرابع تاركا المركز الخامس لفريق «كاسر الأمواج 2» بقيادة النوخذة جاسم العسلي. ويأتي سباق التجديف الشعبي للقوارب التراثية فئة 30 قدما ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري.
وكانت المنافسة شديدة حتى الأمتار الأخيرة من السباق الذي شهد مشاركة 250 بحارا يمثلون 15 فريقا.
ويعد موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري من أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، إذ يشمل مسابقات متعددة تستمر مدة ثلاثة أشهر، بهدف إحياء التراث البحري الذي تميزت به البحرين تاريخيًا، وجعل منها مركزًا إقليميًا لصيد اللؤلؤ.
وبجانب سباقات التجديف الشعبي، يتضمن الموسم مسابقات السباحة في المياه المفتوحة، التي اختتمت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مسابقة صيد الأسماك (الحداق) ومسابقة كتم النفس، التي تقام لأول مرة هذا العام.
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