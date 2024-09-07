((إعصار)) بطلا لكأس خالد بن حمد للتجديف الشعبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

توج‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬فاضل‭ ‬المري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬إعصار‮»‬‭ ‬بكأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للتجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬بعد‭ ‬إحرازه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬الجمعة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وصولا‭ ‬للمياه‭ ‬المحاذية‭ ‬لمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬إعصار‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬عبدالله‭ ‬الحدي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قطع‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬لـ‭ ‬3000‭ ‬متر‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬سموم‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬حمد‭ ‬الديري‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وفريق‭ ‬‮«‬السنيار‮»‬‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬وذلك‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬هشام‭ ‬الفزاري‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬العديد‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬جمعة‭ ‬الحسن‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬لفريق‭ ‬‮«‬كاسر‭ ‬الأمواج‭ ‬2‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬جاسم‭ ‬العسلي‭. ‬ويأتي‭ ‬سباق‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬للقوارب‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭.

‬وكانت‭ ‬المنافسة‭ ‬شديدة‭ ‬حتى‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬250‭ ‬بحارا‭ ‬يمثلون‭ ‬15‭ ‬فريقا‭.‬

ويعد‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬إذ‭ ‬يشمل‭ ‬مسابقات‭ ‬متعددة‭ ‬تستمر‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬التراث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬تاريخيًا،‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬لصيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وبجانب‭ ‬سباقات‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي،‭ ‬يتضمن‭ ‬الموسم‭ ‬مسابقات‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة،‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭) ‬ومسابقة‭ ‬كتم‭ ‬النفس،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬