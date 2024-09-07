المنتخب السعودي يسعى للفوز على الصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الصيني‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬لكي‭ ‬يتفادى‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬عاما‭.‬

ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬أنهى‭ ‬الأخضر‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الحالية‭ ‬بالخسارة‭ ‬1‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬1‭/‬1‭ ‬مع‭ ‬إندونيسيا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬الجوهرة‭ ‬المشعة‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭.‬

وإذا‭ ‬فشل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الصين،‭ ‬واكتفى‭ ‬بالتعادل‭ ‬أو‭ ‬الخسارة،‭ ‬فسيعود‭ ‬بالزمن‭ ‬إلى‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬آخر‭ ‬سلسلة‭ ‬لا‭ ‬فوز‭ ‬للمنتخب،‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭.‬

وبدأت‭ ‬تلك‭ ‬السلسلة‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬مع‭ ‬عمان‭ ‬خارج‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬الدور‭ ‬الثالث،‭ ‬وبعدها‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬1‭/‬3‭ ‬في‭ ‬الدمام،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬سلبيا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬تايلاند‭.‬

وجاءت‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثلاثة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬2011‭.‬

وتوقفت‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬تايلاند‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

وفي‭ ‬النهاية‭ ‬عجز‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬فرانك‭ ‬ريكارد،‭ ‬عن‭ ‬عبور‭ ‬ذلك‭ ‬الدور،‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬منه‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭.‬

بعدها‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬تعثرين‭ ‬متتاليين‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬تصفيات‭ ‬واحدة‭ ‬بجميع‭ ‬أدوارها‭.‬