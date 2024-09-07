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ولاية فيرمونت الأميركية تحظر التجول ليلا للوقاية من فيروس التهاب الدماغ الخيلي القاتل

9/7/2024 7:22:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حظرت السلطات المحلية في ولاية فيرمونت الأميركية الجمعة الخروج ليلا كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي القاتل الذي ينتقل عن طريق البعوض.
وأهابت هيئة الصحة في الولاية بالسكان في المناطق الأشد اكتظاظا مثل برلينغتون البقاء في منازلهم بين الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا عندما يكون البعوض أكثر انتشارا ونشاطا.
وبذلك تنضم فيرمونت إلى ولاية ماساتشوستس مع الإعلان عن حظر التجول في مقاطعات متعددة في الولاية الثانية، حيث تم تأجيل العديد من الفعاليات الصيفية بما في ذلك المهرجانات والحفلات الموسيقية.

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