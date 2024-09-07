ولاية فيرمونت الأميركية تحظر التجول ليلا للوقاية من فيروس التهاب الدماغ الخيلي القاتل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حظرت السلطات المحلية في ولاية فيرمونت الأميركية الجمعة الخروج ليلا كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي القاتل الذي ينتقل عن طريق البعوض.
وأهابت هيئة الصحة في الولاية بالسكان في المناطق الأشد اكتظاظا مثل برلينغتون البقاء في منازلهم بين الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا عندما يكون البعوض أكثر انتشارا ونشاطا.
وبذلك تنضم فيرمونت إلى ولاية ماساتشوستس مع الإعلان عن حظر التجول في مقاطعات متعددة في الولاية الثانية، حيث تم تأجيل العديد من الفعاليات الصيفية بما في ذلك المهرجانات والحفلات الموسيقية.
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