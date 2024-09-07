الإعصار ياغي يضرب فيتنام مخلفا دمارا هائلا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وصل الإعصار ياغي القوي أمس إلى سواحل فيتنام مخلفا مزيدا من الدمار بعد أن تسبب بمقتل شخصين وبأضرار جسيمة في جنوب الصين. ضرب ياغي مقاطعات كوانغ نينه وهاي فونغ في شمال البلاد واقتلع آلاف الأشجار حاملا في طريقه القوارب في البحر، وفق ما ذكر الموقع الإخباري الإلكتروني «في إن اكسبرس».
وفي هاي فونغ، اقتلعت الرياح العاتية الأسقف المعدنية واللوحات الإعلانية في المدينة مصحوبة بأمطار غزيرة تسبب بها الإعصار. كان غير معقول، كنت أسمع حتى صوت تحطم الأسقف المعدنية وسقوطها في الشارع».
MENAFN07092024000130011022ID1108648196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.