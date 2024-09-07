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الإعصار ياغي يضرب فيتنام مخلفا دمارا هائلا

9/7/2024 7:22:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل الإعصار ياغي القوي أمس إلى سواحل فيتنام مخلفا مزيدا من الدمار بعد أن تسبب بمقتل شخصين وبأضرار جسيمة في جنوب الصين. ضرب ياغي مقاطعات كوانغ نينه وهاي فونغ في شمال البلاد واقتلع آلاف الأشجار حاملا في طريقه القوارب في البحر، وفق ما ذكر الموقع الإخباري الإلكتروني «في إن اكسبرس».
وفي هاي فونغ، اقتلعت الرياح العاتية الأسقف المعدنية واللوحات الإعلانية في المدينة مصحوبة بأمطار غزيرة تسبب بها الإعصار. كان غير معقول، كنت أسمع حتى صوت تحطم الأسقف المعدنية وسقوطها في الشارع».

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