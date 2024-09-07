بالفيديو إحباط تهريب 1,5 كيلو غرام هيروين نقي قابل للتضاعف ومخبأ بطريقة مبتكرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمد الجلاهمة
تمكن قطاع الأمن الجنائي، الذي يرأسه اللواء حامد الدواس، من اكتشاف عملية تهريب مبتكرة لشحنة من الهيروين النقي وقد أخفيت داخل ألواح خشبية بطريقة يصعب اكتشافها، فيما تم ضبط المتهم الذي تقدم لتسلم شحنة الهيروين والذي بدوره اعترف على وافد آخر من جنسية بخلاف جنسيته وانه هو من اتفق معه على توريد الشحنة على أن يقوم بتوزيعها داخل البلاد.
وقال مصدر أمني إن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الجنائي عن وافد بصدد تسلم شحنة من الهيروين واردة عبر الشحن الجوي، وعليه قام رجال الأمن الجنائي بضبطه.
وأضاف المصدر أن المتهم أفاد بأن التاجر وهو يقيم خارج البلاد يرسل إليه إحداثيات مواقع عبر «واتساب» ويطلب منه إلقاء الكمية المطلوبة فيها مقابل المال، لافتا إلى انه تم استخراج المضبوطات من طاولة خشبية أرسلها التاجر باسم المروج ظنا أنه سيفلت من رقابة وقبضة الأمن، وتبين أنها تزن نحو كيلو ونصف الكيلو من الهيروين الخام والذي يمكن ان تتضاعـــف بوضـــع مواد كيميائيـة على الشحنة الواردة.
هذا، وذكرت وزارة الداخلية في بيان انه تم إحباط محاولة تهريب نحو كيلو غرام ونصف الكيلو من مادة الهيروين النقي إلى البلاد، وتم ضبط الشخص المسؤول عن جلب المخدرات لصالح شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من إحدى الدول الآسيوية عبر منفذ الشحن الجوي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأن المخدرات تخصه وشركاءه خارج البلاد، بقصد الاتجار، وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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