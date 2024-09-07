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بالفيديو إحباط تهريب 1,5 كيلو غرام هيروين نقي قابل للتضاعف ومخبأ بطريقة مبتكرة

9/7/2024 7:22:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
تمكن قطاع الأمن الجنائي، الذي يرأسه اللواء حامد الدواس، من اكتشاف عملية تهريب مبتكرة لشحنة من الهيروين النقي وقد أخفيت داخل ألواح خشبية بطريقة يصعب اكتشافها، فيما تم ضبط المتهم الذي تقدم لتسلم شحنة الهيروين والذي بدوره اعترف على وافد آخر من جنسية بخلاف جنسيته وانه هو من اتفق معه على توريد الشحنة على أن يقوم بتوزيعها داخل البلاد.
وقال مصدر أمني إن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الجنائي عن وافد بصدد تسلم شحنة من الهيروين واردة عبر الشحن الجوي، وعليه قام رجال الأمن الجنائي بضبطه.
وأضاف المصدر أن المتهم أفاد بأن التاجر وهو يقيم خارج البلاد يرسل إليه إحداثيات مواقع عبر «واتساب» ويطلب منه إلقاء الكمية المطلوبة فيها مقابل المال، لافتا إلى انه تم استخراج المضبوطات من طاولة خشبية أرسلها التاجر باسم المروج ظنا أنه سيفلت من رقابة وقبضة الأمن، وتبين أنها تزن نحو كيلو ونصف الكيلو من الهيروين الخام والذي يمكن ان تتضاعـــف بوضـــع مواد كيميائيـة على الشحنة الواردة.
هذا، وذكرت وزارة الداخلية في بيان انه تم إحباط محاولة تهريب نحو كيلو غرام ونصف الكيلو من مادة الهيروين النقي إلى البلاد، وتم ضبط الشخص المسؤول عن جلب المخدرات لصالح شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من إحدى الدول الآسيوية عبر منفذ الشحن الجوي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف بأن المخدرات تخصه وشركاءه خارج البلاد، بقصد الاتجار، وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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