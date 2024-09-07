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علي جمعة أنتظر موافقة وزارة الصحة على العلاج بالخارج

9/7/2024 7:22:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
ينتظر الفنان علي جمعة انتهاء المعاملة الخاصة بسفره للعلاج في الخارج، حيث قام مؤخرا بمراسلة العديد من المستشفيات الخاصة خارج البلاد وطلبوا منه الحضور لإجراء فحوصات طبية وتلقي العلاج.
من جانبه، ذكر الفنان علي جمعة انه قام مؤخرا بمراسلة المستشفى الأميركي في العاصمة الاماراتية أبوظبي وإرسال تقاريره الطبية الخاصة بالمرض الذي يعاني منه، حيث ذكرت إدارة المستشفى أن علاجه متوافر في المستشفى وهو عبارة عن إبرة طبية ليست متوافرة في الكويت. وأشار إلى انه قام بمخاطبة وزارة الصحة الكويتية إدارة العلاج في الخارج لاستكمال الإجراءات تمهيدا للسفر إلى أبوظبي لتغيير العلاج، ففي الكويت يتطلب العلاج تناول 20 حبة لتفادي أي مضاعفات قد تحدث، وفي حال أخذ الإبرة في أبوظبي ستتغير الأمور.
وعن وضعه الصحي حاليا، ذكر جمعة من خلال حديثه لـ «الأنباء»: «حاليا مستقر ولكن الاستقرار بسبب كمية الأدوية التي أتناولها بشكل يومي والتي قد تتسبب بمضاعفات مستقبلية»، موجها رسالة للمسؤولين في وزارة الصحة مفادها أنه تقدم بطلب علاج في الخارج منذ شهر أبريل الماضي، وحاليا نحن في شهر سبتمبر، وأناشد الجهات المسؤولية في الوزارة إنهاء المعاملة بأقرب وقت ممكن لكي أتمكن من السفر لاستكمال العلاج.
والجدير بالذكر أن الفنان علي جمعة توقف عن نشاطه الفني منذ عدة أعوام بسبب تعرضه لمرض يدعى «الذئبة الحمراء»، وهو من الأمراض النادرة، وغالبا ما ينتج عنه مشاكل في جهاز المناعة.

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