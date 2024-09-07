علي جمعة أنتظر موافقة وزارة الصحة على العلاج بالخارج

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
ينتظر الفنان
علي جمعة انتهاء المعاملة الخاصة بسفره للعلاج في الخارج، حيث قام مؤخرا بمراسلة العديد من المستشفيات الخاصة خارج البلاد وطلبوا منه الحضور لإجراء فحوصات طبية وتلقي العلاج.
من جانبه، ذكر الفنان علي جمعة انه قام مؤخرا بمراسلة المستشفى الأميركي في العاصمة الاماراتية أبوظبي وإرسال تقاريره الطبية الخاصة بالمرض الذي يعاني منه، حيث ذكرت إدارة المستشفى أن علاجه متوافر في المستشفى وهو عبارة عن إبرة طبية ليست متوافرة في الكويت. وأشار إلى انه قام بمخاطبة وزارة الصحة الكويتية إدارة العلاج في الخارج لاستكمال الإجراءات تمهيدا للسفر إلى أبوظبي لتغيير العلاج، ففي الكويت يتطلب العلاج تناول 20 حبة لتفادي أي مضاعفات قد تحدث، وفي حال أخذ الإبرة في أبوظبي ستتغير الأمور.
وعن وضعه الصحي حاليا، ذكر جمعة من خلال حديثه لـ «الأنباء»: «حاليا مستقر ولكن الاستقرار بسبب كمية الأدوية التي أتناولها بشكل يومي والتي قد تتسبب بمضاعفات مستقبلية»، موجها رسالة للمسؤولين في وزارة الصحة مفادها أنه تقدم بطلب علاج في الخارج منذ شهر أبريل الماضي، وحاليا نحن في شهر سبتمبر، وأناشد الجهات المسؤولية في الوزارة إنهاء المعاملة بأقرب وقت ممكن لكي أتمكن من السفر لاستكمال العلاج.
والجدير بالذكر أن الفنان علي جمعة توقف عن نشاطه الفني منذ عدة أعوام بسبب تعرضه لمرض يدعى «الذئبة الحمراء»، وهو من الأمراض النادرة، وغالبا ما ينتج عنه مشاكل في جهاز المناعة.
MENAFN07092024000130011022ID1108648194
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.