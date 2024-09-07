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حسين المنصور ما أطالع غيري وشنو تبي الرقابة؟!

9/7/2024 7:22:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
«عائلة المنصور قاعدة تعطي للفن، ونحاول أن نقدم مسلسلات تعيد ألق أعمال الماضي الجميل»، هذا ما أكده الفنان القدير حسين المنصور، وقال: لقد أسسنا اسم «عائلة المنصور» وتعبنا عليه، وحاليا نسلم الراية لأبنائنا منصور وأولاد عمه ناصر وبدر، وهم جيل متميز يمتلك فكرا مختلفا ورؤية متطورة، نحن نضع ثقتنا فيهم، ومطمئنين، وهم يستشيروننا أنا وأخي محمد ونعطيهم النصائح الضرورية، ويقومون بكل شيء في أعمالنا ونشارك فقط كممثلين.
وعن تقديم شركة الإنتاج التابعة لهم، مؤسسة «سفن ستايل»، لأعمال تراثية عدة أعوام متتالية، وهل هذا هروب من تقديم قضايا معاصرة تهم الناس؟ أوضح: الأمر ليس هروبا، لكنها نصوص كانت موجودة عندنا ونفذناها، نحن لا نتهرب من شيء، «وعارفين شنو الصح وشنو الغلط وشنو تبي الرقابة»، كاشفا عن أن لديهم مسلسل «مودرن» معاصرا لرمضان المقبل.
وأردف المنصور: لو قدمنا أي عمل «الكلام وراك وراك»، وهناك بعض الناس «تخرب عليك»، مشيرا إلى انه نادم على مشاركته في مسرحية «الكاشي ماشي» لأن الدور كان بسيطا ولم يعجبه، وكذلك ندم على مسلسل «الوزيرة» وحذف منه أكثر من 20 مشهدا لأنها كما قال لم تكن مناسبة، وأردف: إذا لم أكن مقتنعا بالعمل لا أصوره أبدا، خصوصا إذا وجد فيه شيء يمس ديرتي.
وحول سبب اختياره اسم «سعود» في مسلسلاته، قال: بدأت تقديم هذا الاسم في مسلسل «دارت الأيام»، بالإضافة إلى أنني متأثر جدا بالأمير سعود الفيصل، رحمة الله عليه، بشخصيته، وأسلوبه، كما أنني تمنيت ان يكون اسمي «سعود»، مؤكدا في سياق مختلف أن الألقاب والأرقام لا تهمه، وأردف: لا أفكر في هذا الأمور، أنا أركز في عملي «ولا أطالع غيري».
وتطرق المنصور إلى دخول الممثلين مجال الانتاج، وهو ما انعكس على ارتفاع الاجور، وقلل من إمكانية اجتماع أسماء كبيرة معا في عمل فني واحد، مثل اجتماع «أبناء المنصور» مع الفنانتين القديرتين حياة الفهد وسعاد عبدالله، حيث قال: كل الفنانين لهم احترامهم، وان ينتجوا لأنفسهم فهذا من حقهم، ونحن كشركة انتاج لدينا ميزانية محدودة، «من وين نوفي هذه الأسماء الكبيرة أجورهم؟»، لكن من الممكن يصير تعاون بيننا، اذا وجد النص المناسب الذي يجمعنا بحياة أو سعاد، مستدركا، خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت»: الآن يتم صرف مبالغ باهظة على الانتاج، وأتمنى أن يكون هناك دعم من الجهات المعنية، عندها سيجتمع فنانون كبار معا.
وعن الكوميديا، قال حسين المنصور: العمل الكوميدي اذا لم يكتب صح «ماكو فايدة»، لأن النص الكوميدي القوي يجعل الممثل يخرج افضل ما عنده من إمكانيات، مشيرا إلى انه لا يحب أسلوب الضرب والتجريح في المسرحيات بهدف اضحاك الجمهور، ويميل إلى كوميديا الموقف، كشافا عن انه يتابع زملاءه وأعمالهم المسرحية، وقال: أتابع حسن البلام فهو أخ وصديق، وأعمال محمد الحملي ممتازة ويمتلك أفكارا جميلة، ويعجبني خالد المظفر ومسرحياته ذات قيمة.

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