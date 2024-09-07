الموزع يعقوب أحتفظ فيني لنفسي خارج الصندوق

للأسف الموزع الموسيقي في عالمنا العربي ليست له حقوق



ياسر العيلة

كشف الموزع الموسيقي الشاب يعقوب لـ «الأنباء» عن أنه مشغول حاليا بعمل جديد مع المطرب السعودي عبدالعزيز المعنى بعنوان «أحتفظ فيني لنفسي»، من كلمات وتد، وألحان سماوة خالد الشيخ، وقال: إن العمل خارج الصندوق، بمعنى أنني دمجت في هذه الاغنية بين الموسيقى اللاتينية وبين المود العربي السعودي، وتقول بعض كلماتها:

احتفظ فيني لنفسي

محتاج أنا منهم احد

ليه أشاركهم بشمسي

حتى ظلي ليه بعد

تعدوا دايم أسامح

شوهوا بعيني الملامح

ولا حظي كان طايح

يشبهون لبعضهم

وأضاف: بخلاف ذلك، أنا مشغول بأعمال خاصة باليوم الوطني السعودي المقبل، وأيضا عندي تعاون مع الفنانة البحرينية سماوة خالد الشيخ بعنوان «ما تهون» سيطرح قريبا، كلمات الشاعرة رايم، وألحان الملحن المبدع فاس، وتم تصوير الأغنية فيديو كليب مع المخرج سعود النجدي، وإشراف عام عمر بوعركي ويقول مطلعها:

ما تهون ولا اطيق المح حزن

في عيونك يا حبيبي.. لا ابد

ابتسم لي ! وانا بشيل الوزن

ابتسم لي.. لو وزن همك بلد

لا تضيق وهالسما هي خافقي

لا تعاني، دامها كتوفي سند

والأهم هو انت: حد المنطقي

انت ابد منتب مثل اية احد

وأكمل يعقوب: سبق لي التعاون مع سماوة من قبل في اكثر من عمل مثل المقدمة الغنائية لمسلسل «الكون في كفة» للنجمة إلهام الفضالة، كلمات الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح، ومن ألحانها، كما تعاونت معها أيضا في أغنية بعنوان «ثلاث سنين» من ألحانها وكلمات نون، بالإضافة لعمل جديد لم ير النور حتى الآن باسم «بقت حيره»، كلمات فهد العصيمي وألحان وغناء سماوة.

وعن رأيه هل أخذت مهنة الموزع الموسيقي حقها الكامل في عالمنا العربي؟، رد: لم تأخذ حقها إلى الآن لأن التنازلات الخاصة بالأغاني من الشاعر والملحن لشركة الإنتاج تضمن لهما حقوقهما الملكية الفكرية على عكس الموزع الموسيقي لو احد اخذ فكرة عمل من أعماله لا يستطيع ان يثبت حقه الأدبي أو المادي، أما في أوروبا فالموزع له كامل الحقوق مثل الشعراء والملحنين، لأنه هو اكثر شخص يتعب على الاغنية ويهتم بأدق تفاصيلها، خاصة عندما يكون الموزع محترفا فلن يركز فقط على «مزيكته» إنما سيركز على العمل بالكامل، وكيف يخرجه بأفضل صورة، لكن اكثر الناس لا يعرفون هذا الشيء إنما يعتقدون أن الملحنين هم من يفعلون ذلك، مع العلم أن الملحن يغني فقط الجملة على إيقاع او على درامز ويترك باقي العمل للموزع.

وردا على سؤال أيهما اكثر خبرة الملحن أم الموزع؟، أجاب: الموزع، لأنه يقابل الكثير من الملحنين الشباب والكبار، ولكل واحد منهم مستواه الفكري في الموسيقى، وبذلك يكتسب الموزع خبرات منهم جميعا.

وحول أهم الموزعين الموسيقيين خليجيا وعربيا من وجهة نظرة، أوضح يعقوب: لكل واحد لونه الخاص والمختلف، ولكن هناك موزعين أنا احب شغلهم على المستوى الشخصي مثل التونسي عصام الشريطي احب شغله جدا، ومن الكويت الموزع الكبير بدر كرم.