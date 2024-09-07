الموزع يعقوب أحتفظ فيني لنفسي خارج الصندوق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
للأسف الموزع الموسيقي في عالمنا العربي ليست له حقوق
ياسر العيلة
كشف الموزع الموسيقي الشاب يعقوب لـ «الأنباء» عن أنه مشغول حاليا بعمل جديد مع المطرب السعودي عبدالعزيز المعنى بعنوان «أحتفظ فيني لنفسي»، من كلمات وتد، وألحان سماوة خالد الشيخ، وقال: إن العمل خارج الصندوق، بمعنى أنني دمجت في هذه الاغنية بين الموسيقى اللاتينية وبين المود العربي السعودي، وتقول بعض كلماتها:
احتفظ فيني لنفسي
محتاج أنا منهم احد
ليه أشاركهم بشمسي
حتى ظلي ليه بعد
تعدوا دايم أسامح
شوهوا بعيني الملامح
ولا حظي كان طايح
يشبهون لبعضهم
وأضاف: بخلاف ذلك، أنا مشغول بأعمال خاصة باليوم الوطني السعودي المقبل، وأيضا عندي تعاون مع الفنانة البحرينية سماوة خالد الشيخ بعنوان «ما تهون» سيطرح قريبا، كلمات الشاعرة رايم، وألحان الملحن المبدع فاس، وتم تصوير الأغنية فيديو كليب مع المخرج سعود النجدي، وإشراف عام عمر بوعركي ويقول مطلعها:
ما تهون ولا اطيق المح حزن
في عيونك يا حبيبي.. لا ابد
ابتسم لي ! وانا بشيل الوزن
ابتسم لي.. لو وزن همك بلد
لا تضيق وهالسما هي خافقي
لا تعاني، دامها كتوفي سند
والأهم هو انت: حد المنطقي
انت ابد منتب مثل اية احد
وأكمل يعقوب: سبق لي التعاون مع سماوة من قبل في اكثر من عمل مثل المقدمة الغنائية لمسلسل «الكون في كفة» للنجمة إلهام الفضالة، كلمات الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح، ومن ألحانها، كما تعاونت معها أيضا في أغنية بعنوان «ثلاث سنين» من ألحانها وكلمات نون، بالإضافة لعمل جديد لم ير النور حتى الآن باسم «بقت حيره»، كلمات فهد العصيمي وألحان وغناء سماوة.
وعن رأيه هل أخذت مهنة الموزع الموسيقي حقها الكامل في عالمنا العربي؟، رد: لم تأخذ حقها إلى الآن لأن التنازلات الخاصة بالأغاني من الشاعر والملحن لشركة الإنتاج تضمن لهما حقوقهما الملكية الفكرية على عكس الموزع الموسيقي لو احد اخذ فكرة عمل من أعماله لا يستطيع ان يثبت حقه الأدبي أو المادي، أما في أوروبا فالموزع له كامل الحقوق مثل الشعراء والملحنين، لأنه هو اكثر شخص يتعب على الاغنية ويهتم بأدق تفاصيلها، خاصة عندما يكون الموزع محترفا فلن يركز فقط على «مزيكته» إنما سيركز على العمل بالكامل، وكيف يخرجه بأفضل صورة، لكن اكثر الناس لا يعرفون هذا الشيء إنما يعتقدون أن الملحنين هم من يفعلون ذلك، مع العلم أن الملحن يغني فقط الجملة على إيقاع او على درامز ويترك باقي العمل للموزع.
وردا على سؤال أيهما اكثر خبرة الملحن أم الموزع؟، أجاب: الموزع، لأنه يقابل الكثير من الملحنين الشباب والكبار، ولكل واحد منهم مستواه الفكري في الموسيقى، وبذلك يكتسب الموزع خبرات منهم جميعا.
وحول أهم الموزعين الموسيقيين خليجيا وعربيا من وجهة نظرة، أوضح يعقوب: لكل واحد لونه الخاص والمختلف، ولكن هناك موزعين أنا احب شغلهم على المستوى الشخصي مثل التونسي عصام الشريطي احب شغله جدا، ومن الكويت الموزع الكبير بدر كرم.
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