برقان ينال شهادة LEED الذهبية لمقره الرئيسي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن بنك برقان حصول مقره الرئيسي على شهادة «LEED v4.1 O+M: EB» الذهبية لعمليات الصيانة وتشغيل المباني القائمة، والمقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).
ويؤكد هذا الإنجاز البارز التزام البنك بمعايير الاستدامة والتميز التشغيلي والحفاظ على البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في القطاع المصرفي فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان - الكويت فاضل عبدالله: «إن حصولنا على شهادة LEED الذهبية للمباني القائمة دليل على جهودنا الدؤوبة لإعادة تأهيل وتحسين الأداء التشغيلي في مقرنا الرئيسي، والالتزام بتحسين صحة موظفينا، وحماية البيئة. هذه الشهادة تؤكد أن مبنى البنك الرئيسي يستوفي أعلى المعايير في كفاءة استهلاك الطاقة، والإضاءة، واستخدام المياه واختيار المواد، واتباع الممارسات والاستراتيجيات المستدامة».
وأكد عبدالله مواصلة البنك بذل قصارى جهده لتقليل البصمة الكربونية لبنك برقان والمساهمة بشكل فعال في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، بما يعكس التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى لتحقيق الاستدامة وانطلاقا من التزامنا الراسخ برفاهية مجتمعنا والاهتمام بالبيئة.
وأضاف ان حصول المقر الرئيسي لبنك برقان على شهادة LEED الذهبية جاء بعد رحلة تميزت بالتخطيط الدقيق والجهود المتفانية. إن إعادة تأهيل المقر الرئيسي لتلبية المعايير الصارمة لهذه الشهادة يتطلب نهجا شاملا تضمن القيام بعدة أمور، مثل تركيب الأنظمة الحديثة لتوفير الطاقة، واستخدام أدوات توفير المياه وتعزيز جودة البيئة الداخلية.
وتضمنت المبادرات الأخرى التي ركزت على تقليل البصمة الكربونية من خلال تحسين كفاءة الطاقة، تركيب أجهزة استشعار الحركة للإضاءة، واستخدام الألواح الشمسية لإضاءة اللافتات الخارجية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية (EV)، بالإضافة إلى تقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وتعد شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «LEED» تصنيفا معترفا به عالميا للتميز في تصميم وبناء المباني الخضراء، وتمنح للمشاريع التي تلبي معايير صارمة لتوفير تكاليف استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وبناء البيئة الصحية للعيش والعمل والتعلم، وتمنح لمدة 3 سنوات.
وتقيس الشهادة آثار أي منشأة وأداءها من خلال عدة معايير، منها توفير الطاقة والكفاءة المائية، وإدارة النفايات، وجودة البيئة الداخلية، وتوفير الراحة للمستخدم، وسبل تنقل الموظفين، وبناء على ذلك، منحت الشهادة لبنك برقان تقديرا لجهوده بتحسين الأداء العام لمقره الرئيسي، وتعزيز جودة البيئة الداخلية، وتقليل أثره البيئي وتطبيق الممارسات المستدامة بالعمليات والصيانة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعتبر من الرواد في التوعية البيئية والالتزام بتطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بالإضافة إلى أدائه المتميز في تحسين عمليات وصيانة مقره الرئيسي لتلبية المعايير العالمية.
ويواصل «برقان» ابتكار منتجات وخدمات مصرفية رقمية تسهم في جهوده لتقليل بصمته الكربونية، مثل توفير البطاقات البنكية الافتراضية، والتطوير المستمر لخدمة المحادثة المصرفية الرقمية «بنكي»، وتمكين العملاء من فتح حسابات جديدة بسهولة عبر قنواته الإلكترونية، وذلك في إطار جهوده لتنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والابتكارات لتحقيق التحول الرقمي.
MENAFN07092024000130011022ID1108648191
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.