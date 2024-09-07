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برقان ينال شهادة LEED الذهبية لمقره الرئيسي

9/7/2024 7:22:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان حصول مقره الرئيسي على شهادة «LEED v4.1 O+M: EB» الذهبية لعمليات الصيانة وتشغيل المباني القائمة، والمقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).
ويؤكد هذا الإنجاز البارز التزام البنك بمعايير الاستدامة والتميز التشغيلي والحفاظ على البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في القطاع المصرفي فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان - الكويت فاضل عبدالله: «إن حصولنا على شهادة LEED الذهبية للمباني القائمة دليل على جهودنا الدؤوبة لإعادة تأهيل وتحسين الأداء التشغيلي في مقرنا الرئيسي، والالتزام بتحسين صحة موظفينا، وحماية البيئة. هذه الشهادة تؤكد أن مبنى البنك الرئيسي يستوفي أعلى المعايير في كفاءة استهلاك الطاقة، والإضاءة، واستخدام المياه واختيار المواد، واتباع الممارسات والاستراتيجيات المستدامة».
وأكد عبدالله مواصلة البنك بذل قصارى جهده لتقليل البصمة الكربونية لبنك برقان والمساهمة بشكل فعال في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، بما يعكس التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى لتحقيق الاستدامة وانطلاقا من التزامنا الراسخ برفاهية مجتمعنا والاهتمام بالبيئة.
وأضاف ان حصول المقر الرئيسي لبنك برقان على شهادة LEED الذهبية جاء بعد رحلة تميزت بالتخطيط الدقيق والجهود المتفانية. إن إعادة تأهيل المقر الرئيسي لتلبية المعايير الصارمة لهذه الشهادة يتطلب نهجا شاملا تضمن القيام بعدة أمور، مثل تركيب الأنظمة الحديثة لتوفير الطاقة، واستخدام أدوات توفير المياه وتعزيز جودة البيئة الداخلية.
وتضمنت المبادرات الأخرى التي ركزت على تقليل البصمة الكربونية من خلال تحسين كفاءة الطاقة، تركيب أجهزة استشعار الحركة للإضاءة، واستخدام الألواح الشمسية لإضاءة اللافتات الخارجية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية (EV)، بالإضافة إلى تقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وتعد شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «LEED» تصنيفا معترفا به عالميا للتميز في تصميم وبناء المباني الخضراء، وتمنح للمشاريع التي تلبي معايير صارمة لتوفير تكاليف استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وبناء البيئة الصحية للعيش والعمل والتعلم، وتمنح لمدة 3 سنوات.
وتقيس الشهادة آثار أي منشأة وأداءها من خلال عدة معايير، منها توفير الطاقة والكفاءة المائية، وإدارة النفايات، وجودة البيئة الداخلية، وتوفير الراحة للمستخدم، وسبل تنقل الموظفين، وبناء على ذلك، منحت الشهادة لبنك برقان تقديرا لجهوده بتحسين الأداء العام لمقره الرئيسي، وتعزيز جودة البيئة الداخلية، وتقليل أثره البيئي وتطبيق الممارسات المستدامة بالعمليات والصيانة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعتبر من الرواد في التوعية البيئية والالتزام بتطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بالإضافة إلى أدائه المتميز في تحسين عمليات وصيانة مقره الرئيسي لتلبية المعايير العالمية.
ويواصل «برقان» ابتكار منتجات وخدمات مصرفية رقمية تسهم في جهوده لتقليل بصمته الكربونية، مثل توفير البطاقات البنكية الافتراضية، والتطوير المستمر لخدمة المحادثة المصرفية الرقمية «بنكي»، وتمكين العملاء من فتح حسابات جديدة بسهولة عبر قنواته الإلكترونية، وذلك في إطار جهوده لتنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والابتكارات لتحقيق التحول الرقمي.

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