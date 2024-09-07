Sunday, 08 September 2024 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخليج منصة وايز الاستثمارية سهلة وشفافة

9/7/2024 7:22:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سلسلة GB Talks، استعرضت مساعد مدير الاستثمار في بنك الخليج حنان الأشوك القنوات الاستثمارية المتعددة، التي يوفرها بنك الخليج وشركة إنفست جي بي لجميع العملاء، وفي مقدمتهم شريحة النساء.
وأشارت الأشوك إلى أن منصة الاستثمار الرقمية الأكثر ابتكارا في الكويت، والتي تتبع منهجية الاستثمار الحائزة جائزة نوبل، توفر العديد من المزايا الاستثمارية للعملاء في الأسواق العالمية المتنوعة بطريقة تتسم بالسهولة والشفافية والتكلفة المنخفضة، تقوم على مبدأ الاستثمار من خلال محافظ دولية متنوعة، بشكل يتيح للعميل تحقيق العائد المثالي المعدل حسب المخاطر على المدى الطويل، مع إمكانية متابعة أداء استثماراته من أي مكان وفي أي وقت.
ونوهت إلى أن المنصة حققت عوائد قياسية تجاوزت توقعات العملاء في عام 2023، على الرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة، بمتوسط 10.7% للمحافظ المتحفظة، و20.9% للمحافظ مرتفعة المخاطر، فيما حققت محفظة «وايز» الإسلامية عوائد بلغت 22%، في حين بلغت عوائد محفظة الدخل 9.2% مدعومة بتوزيعات أرباح سنوية مرتفعة بلغت 6%.
وذكرت أن منصة وايز هي الحل الأمثل للاستثمار في الأسواق العالمية، بفضل المزايا التنافسية التي تتمتع بها، حيث تواصل تقديم حلول تلبي أهداف العملاء الاستثمارية والادخارية بكفاءة عالية، من خلال استغلال فرص استثمارية متنوعة ومختارة بعناية، تراعي التنوع الجغرافي في الأسواق المالية.
ولفتت إلى أن المنصة توفر للعملاء فرصة بناء محافظ مصممة خصيصا للعملاء، بناء على أهدافهم المالية وآفاقهم الاستثمارية ورغباتهم في المخاطرة، من خلال توفير البدائل الاستثمارية المتنوعة وتقديم أفضل الخدمات والأدوات التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء ورغبتهم، وكذلك الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية وتنمية ثرواتهم.
ولفتت إلى أنه بإمكان العملاء التحكم الكامل في محافظهم الاستثمارية، وزيادة الاستثمار أو سحب محافظهم بناء على احتياجاتهم، بالإضافة إلى القدرة على متابعة أداء المحافظ في أي وقت ومن أي مكان، من خلال هواتفهم المحمولة، كما أنها تتيح للعملاء خيارات سحب الأرباح وإعادة الاستثمار.
وبينت أن منصة وايز باعتبارها أداة للاستثمار الرقمي، توفر لعملائها فرصة الاستثمار في محافظ متنوعة عالميا بنهج طويل الأجل، من خلال ملء استبيان بسيط، يحدد الأهداف المالية للعملاء ورغبتهم في المخاطرة وأفقهم الاستثماري، للتوصية بمحفظة مخصصة حسب احتياجاتهم، وعلى مدار فترة الاستثمار، حيث يقوم مديرو الاستثمار في بنك الخليج بمراقبة ومراجعة محافظ عملائهم بشكل مستمر، في محاولة لحماية ثرواتهم وزيادتها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع العملاء، للتأكد من توافق الأداء الاستثماري مع الأهداف المحددة سلفا.

MENAFN07092024000130011022ID1108648190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث