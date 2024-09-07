الخليج منصة وايز الاستثمارية سهلة وشفافة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
في إطار سلسلة GB Talks، استعرضت مساعد مدير الاستثمار في بنك الخليج حنان الأشوك القنوات الاستثمارية المتعددة، التي يوفرها بنك الخليج وشركة إنفست جي بي لجميع العملاء، وفي مقدمتهم شريحة النساء.
وأشارت الأشوك إلى أن منصة الاستثمار الرقمية الأكثر ابتكارا في الكويت، والتي تتبع منهجية الاستثمار الحائزة جائزة نوبل، توفر العديد من المزايا الاستثمارية للعملاء في الأسواق العالمية المتنوعة بطريقة تتسم بالسهولة والشفافية والتكلفة المنخفضة، تقوم على مبدأ الاستثمار من خلال محافظ دولية متنوعة، بشكل يتيح للعميل تحقيق العائد المثالي المعدل حسب المخاطر على المدى الطويل، مع إمكانية متابعة أداء استثماراته من أي مكان وفي أي وقت.
ونوهت إلى أن المنصة حققت عوائد قياسية تجاوزت توقعات العملاء في عام 2023، على الرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة، بمتوسط 10.7% للمحافظ المتحفظة، و20.9% للمحافظ مرتفعة المخاطر، فيما حققت محفظة «وايز» الإسلامية عوائد بلغت 22%، في حين بلغت عوائد محفظة الدخل 9.2% مدعومة بتوزيعات أرباح سنوية مرتفعة بلغت 6%.
وذكرت أن منصة وايز هي الحل الأمثل للاستثمار في الأسواق العالمية، بفضل المزايا التنافسية التي تتمتع بها، حيث تواصل تقديم حلول تلبي أهداف العملاء الاستثمارية والادخارية بكفاءة عالية، من خلال استغلال فرص استثمارية متنوعة ومختارة بعناية، تراعي التنوع الجغرافي في الأسواق المالية.
ولفتت إلى أن المنصة توفر للعملاء فرصة بناء محافظ مصممة خصيصا للعملاء، بناء على أهدافهم المالية وآفاقهم الاستثمارية ورغباتهم في المخاطرة، من خلال توفير البدائل الاستثمارية المتنوعة وتقديم أفضل الخدمات والأدوات التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء ورغبتهم، وكذلك الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية وتنمية ثرواتهم.
ولفتت إلى أنه بإمكان العملاء التحكم الكامل في محافظهم الاستثمارية، وزيادة الاستثمار أو سحب محافظهم بناء على احتياجاتهم، بالإضافة إلى القدرة على متابعة أداء المحافظ في أي وقت ومن أي مكان، من خلال هواتفهم المحمولة، كما أنها تتيح للعملاء خيارات سحب الأرباح وإعادة الاستثمار.
وبينت أن منصة وايز باعتبارها أداة للاستثمار الرقمي، توفر لعملائها فرصة الاستثمار في محافظ متنوعة عالميا بنهج طويل الأجل، من خلال ملء استبيان بسيط، يحدد الأهداف المالية للعملاء ورغبتهم في المخاطرة وأفقهم الاستثماري، للتوصية بمحفظة مخصصة حسب احتياجاتهم، وعلى مدار فترة الاستثمار، حيث يقوم مديرو الاستثمار في بنك الخليج بمراقبة ومراجعة محافظ عملائهم بشكل مستمر، في محاولة لحماية ثرواتهم وزيادتها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع العملاء، للتأكد من توافق الأداء الاستثماري مع الأهداف المحددة سلفا.
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