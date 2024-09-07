المشاري تفقد المطلاع وصباح الأحمد السكنية الالتزام بالمواصفات التعاقدية

المشاري تفقد المطلاع وصباح الأحمد السكنية الالتزام بالمواصفات التعاقدية
التاريخ
9/7/2024 7:22:54 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
ضمن سلسلة جولاته على المشاريع الإسكانية ومتابعته للأعمال القائمة، قام وزير
الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بجولات ميدانية شملت مدينتي المطلاع وصباح الأحمد السكنية، وتفقد المشاري المدينتين واطلع على آخر التطورات، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات التعاقدية وسرعة إنجازها ومواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين.
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