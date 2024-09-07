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المشاري تفقد المطلاع وصباح الأحمد السكنية الالتزام بالمواصفات التعاقدية

9/7/2024 7:22:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن سلسلة جولاته على المشاريع الإسكانية ومتابعته للأعمال القائمة، قام وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بجولات ميدانية شملت مدينتي المطلاع وصباح الأحمد السكنية، وتفقد المشاري المدينتين واطلع على آخر التطورات، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات التعاقدية وسرعة إنجازها ومواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين.

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