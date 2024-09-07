سميرة الكندري 28 محطة ترصد جودة الهواء باستمرار في مختلف المناطق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري إن الكويت أولت منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي اهتماما خاصا بمراقبة وتحسين نوعية الهواء في الكويت، حيث كانت الكويت من أولى دول المنطقة السباقة لإنشاء محطات ثابتة ومتحركة لرصد جودة الهواء، وتم التأسيس لشبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء، حيث توسعت هذه الشبكة الوطنية عبر السنوات لتشتمل حاليا على 28 محطة رصد تعمل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لرصد جودة الهواء في المناطق السكنية والتجارية والصناعية في الكويت.
وقالت الكندري بمناسبة اليوم العالمي للهواء النظيف إن الهيئة العامة للبيئة قامت في قرار إنشائها (القرار رقم 210 لسنة 2001) بوضع معايير جودة الهواء في المناطق السكنية والمناطق الصناعية، وكذلك الحدود القصوى المسموح بها للانبعاثات من النشاطات الصناعية. كما أكدت الهيئة العامة للبيئة التزامها بحماية الهواء من التلوث من خلال إصدار قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والذي أفرد في الباب الثالث 17 مادة لحماية الهواء الخارجي وطبقة الأوزون، وتعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة ومع المنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضحت انه تم تحديث وإصدار اللوائح التنفيذية والمعايير الوطنية الخاصة بجودة الهواء الخارجي «القرار رقم 8 لسنة 2017»، وكذلك لائحة التعرض المهني «القرار رقم 3 لسنة 2020 الخاص باللائحة التنفيذية في شأن سلامة العاملين في كافة المنشآت»، و«القرار رقم 5 لسنة 2020 الخاص بلائحة حرق الغاز للمادة 52 من قانون حماية البيئة»، و«القرار رقم 4 لسنة 2020 - الخاص باللائحة التنفيذية في شأن جودة الهواء والضوضاء ودرجة الحرارة والإضاءة في البيئات الداخلية».
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للبيئة قامت خلال العقود الماضية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومعاهد البحث والجامعات العالمية بتنفيذ العشرات من الدراسات والأبحاث والمؤتمرات العلمية والمشاريع لمعالجة مشاكل تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء في الكويت. كما تعمل الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة هارفارد الأميركية وأفضل بيوت الخبرة العالمية على تنفيذ مشروع خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة «تطوير نظام إدارة جودة الهواء ودعم متخذي القرار في الكويت» والذي يهدف إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء في الكويت- 2045، وتطوير خطط العمل الوطنية للجهات التنفيذية لتحسين جودة الهواء في الكويت.
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للبيئة قامت بتطوير وتحديث مؤشر جودة الهواء لمحطات رصد جودة الهواء في الكويت، حيث يتم نشر مؤشر جودة هواء الكويت لملوثات الهواء الرئيسية على موقع الهيئة العامة للبيئة ( وموقع بيئتنا () والمواقع العالمية (، وذلك عملا بالمادة 50 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 التي تنص على: «تعمل الهيئة على نشر مؤشرات جودة الهواء على المواقع الإلكترونية وإعلام الجمهور عن مستويات جودة الهواء، والإجراءات الواجب اتخاذها عند بلوغ التراكيز مستويات قد يتحقق معها التأثير على صحة المجتمع أو فئة معينة منه».
MENAFN07092024000130011022ID1108648187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.