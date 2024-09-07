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سميرة الكندري 28 محطة ترصد جودة الهواء باستمرار في مختلف المناطق

9/7/2024 7:22:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري إن الكويت أولت منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي اهتماما خاصا بمراقبة وتحسين نوعية الهواء في الكويت، حيث كانت الكويت من أولى دول المنطقة السباقة لإنشاء محطات ثابتة ومتحركة لرصد جودة الهواء، وتم التأسيس لشبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء، حيث توسعت هذه الشبكة الوطنية عبر السنوات لتشتمل حاليا على 28 محطة رصد تعمل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لرصد جودة الهواء في المناطق السكنية والتجارية والصناعية في الكويت.
وقالت الكندري بمناسبة اليوم العالمي للهواء النظيف إن الهيئة العامة للبيئة قامت في قرار إنشائها (القرار رقم 210 لسنة 2001) بوضع معايير جودة الهواء في المناطق السكنية والمناطق الصناعية، وكذلك الحدود القصوى المسموح بها للانبعاثات من النشاطات الصناعية. كما أكدت الهيئة العامة للبيئة التزامها بحماية الهواء من التلوث من خلال إصدار قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والذي أفرد في الباب الثالث 17 مادة لحماية الهواء الخارجي وطبقة الأوزون، وتعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة ومع المنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضحت انه تم تحديث وإصدار اللوائح التنفيذية والمعايير الوطنية الخاصة بجودة الهواء الخارجي «القرار رقم 8 لسنة 2017»، وكذلك لائحة التعرض المهني «القرار رقم 3 لسنة 2020 الخاص باللائحة التنفيذية في شأن سلامة العاملين في كافة المنشآت»، و«القرار رقم 5 لسنة 2020 الخاص بلائحة حرق الغاز للمادة 52 من قانون حماية البيئة»، و«القرار رقم 4 لسنة 2020 - الخاص باللائحة التنفيذية في شأن جودة الهواء والضوضاء ودرجة الحرارة والإضاءة في البيئات الداخلية».
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للبيئة قامت خلال العقود الماضية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومعاهد البحث والجامعات العالمية بتنفيذ العشرات من الدراسات والأبحاث والمؤتمرات العلمية والمشاريع لمعالجة مشاكل تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء في الكويت. كما تعمل الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة هارفارد الأميركية وأفضل بيوت الخبرة العالمية على تنفيذ مشروع خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة «تطوير نظام إدارة جودة الهواء ودعم متخذي القرار في الكويت» والذي يهدف إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء في الكويت- 2045، وتطوير خطط العمل الوطنية للجهات التنفيذية لتحسين جودة الهواء في الكويت.
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للبيئة قامت بتطوير وتحديث مؤشر جودة الهواء لمحطات رصد جودة الهواء في الكويت، حيث يتم نشر مؤشر جودة هواء الكويت لملوثات الهواء الرئيسية على موقع الهيئة العامة للبيئة ( وموقع بيئتنا () والمواقع العالمية (، وذلك عملا بالمادة 50 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 التي تنص على: «تعمل الهيئة على نشر مؤشرات جودة الهواء على المواقع الإلكترونية وإعلام الجمهور عن مستويات جودة الهواء، والإجراءات الواجب اتخاذها عند بلوغ التراكيز مستويات قد يتحقق معها التأثير على صحة المجتمع أو فئة معينة منه».

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