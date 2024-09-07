الشمري لـ الأنباء الشؤون كسبت 273 حكما من 307 أحكام وبنسبة 90% من القضايا المنظورة أمام المحاكم



548 قضية واردة لنهاية يوليو و5220 مرحّلة من 2023 وعدد القضايا المنتهية 606 والمنظورة أمام المحاكم 5162 قضية

صدور 126 حكم درجة أولى و105 أحكام استئناف و32 حكم تمييز لصالح الوزارة منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو 2024

نعمل على الربط بين «الشؤون» و«التأمينات» للاستعلام عن الأشخاص المدينين لصالح الوزارة والربطمع «العدل» للاستعلام القضائي إدارة الدراسات عملت على إعداد برنامج نظام لحفظ ومتابعة القضايا ومواعيد الجلسات بالاضافة إلى برامج التشريعات القضائية



بشرى شعبان

كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون بالتكليف هبة الشمري أن الوزارة وبمتابعة من قطاع الشؤون القانونية ممثلا في إدارة الدراسات القانونية والفتوى كسبت ما يقارب الـ 90% من القضايا المنظورة أمام المحاكم لغاية نهاية يوليو الماضي، وكذلك الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالوزارة.

وأوضحت الشمري في تصريح لـ «الأنباء» أن الأحكام الصادرة بلغت 307 أحكام، منها 273 حكما لصالح الوزارة، مبينة ان عدد القضايا الواردة لنهاية شهر يوليو الماضي بلغت 548 قضية إلى جانب وجود 5220 قضية مرحلة من العام السابق 2023، كما بلغت أعداد القضايا المنتهية 606 قضايا والمنظورة أمام المحاكم حاليا 5162 قضية.

وأشارت الشمري إلى انه منذ بداية عام 2023 ولغاية نهاية يوليو 2024 صدر لصالح الوزارة 126 حكم درجة أولى، و105 أحكام استئناف، بالإضافة إلى 32 حكم تمييز، ما يؤكد صحة وسلامة قرارات واجراءات الوزارة.

وفيما يختص بأحكام الجمعيات التعاونية فقد كسبت ما يقارب 96.3% من القضايا التي صدرت فيها احكام بمختلف الدرجات وهي احكام الدرجة الأولى 42 حكما لصالح الوزارة، إلى جانب صدور 32 حكم استئناف لصالح الوزارة، وبالنسبة لأحكام التمييز فقد صدرت 6 أحكام لصالح الوزارة.

وأشارت الشمري إلى أنه بالنسبة لبعض القضايا المختلفة الأخرى فقد كانت جميع الأحكام وفي مختلف الدرجات صدرت لصالح الوزارة منها 50 حكما درجة أولى، و47 حكم استئناف و14 حكم تمييز، وجميعها جاءت لصالح الوزارة بنسبة بلغت 100%.

كما بينت الشمري ان قسم الفتوى عمل على توحيد المبادئ القانونية وأرشفتها وقد ورد إلى القسم 66 فتوى قانونية من كافة القطاعات، كما ردت الوزارة خلال العام الفائت على جميع الفتاوى والأسئلة والآراء، في حين ورد إليه من بداية العام الحالي ولغاية يوليو الماضي 60 فتوى وتم الرد عليها.

إلى جانب قيام القسم بجمع الفتاوى كاملة في كتيب تم توزيعه على جميع القطاعات ليكون مرجعا في اتخاذ أي آراء، أو فتوى. وتم تحميله على موقع الوزارة وجار إعداد الجزء الثاني من الآراء القانونية.

وحول مشاريع القوانين، بينت الشمري ان قسم الدراسات يعمل على إعداد دراسة مشاريع القوانين وما يرد إليها من بروتوكولات ومواضيع مختلفة من القطاعات وقد تم إنجاز دراسة مشروع قانون تعديل قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وهو من مشاريع المراسيم المحالة إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون بشأن الجمعيات التعاونية، ومشروع قانون تنظيم التعاون بين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص بشأن جمع التبرعات العينية (جمع الملابس من خلال الصناديق)، بالإضافة إلى قانون العمل التطوعي الاسترشادي.

وكذلك العمل على تعديل المادة 14 من القانون 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية (المراقب المالي، والإداري)، ومشروع قانون في شأن العمل الخيري والإنساني.

واضافت الشمري: نعمل أيضا على مقترح قانون بشأن تأمين الترشيح للانتخابات التي تشرف عليها وزارة الشؤون، وكذلك مشروع مرسوم بتعديل المرسوم الخاص في إنشاء المجلس الأعلى للأسرة ومشروع مرسوم بإلغاء المرسوم الخاص في شأن المكتب الاجتماعي.

وحول انجازات القطاع القانوني، قالت الشمري: ان إدارة الدراسات عملت على إعداد برنامج نظام لحفظ ومتابعة القضايا ومواعيد الجلسات، بالاضافة إلى برامج التشريعات القضائية وبرنامج قوانين دولة الكويت على بعض اجهزة الحاسب الآلي للاستعانة بها في الردود والدفوع في القضايا المرفوعة من الوزارة وعليها.

وأيضا نعمل على الربط بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية وذلك للاستعلام عن الاشخاص المدينين بمبالغ لصالح الوزارة، والربط مع وزارة العدل على برنامج الاستعلام القضائي بشأن القضايا، واضافة الوزارة من ضمن مستخدمي موقع وزارة العدل للاستعلام القضائي للقضايا التي تخص الوزارة، كما عملت إدارة الدراسات القانونية على تدشين الموسم التدريبي بالادارة للعاملين فيها بتنظيم محاضرات بواقع اربع محاضرات كل شهر.

وعن دور إدارة التحقيقات والعقود وما أنجزته من مشاريع وأعمال، بينت الشمري ان الإدارة انجزت العديد من المشاريع الخاصة بالخطة التشغيلية للسنة المالية 2024/2025 ومنها: مشروع برنامج عمل حفظ وارشفة وتوثيق الملفات والمستندات الخاصة بالادارة وفق برنامج الالكتروني (تحقيقات، تظلمات، عقود)، ومشروع ورشة عمل للتعاميم والتعديلات الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن المناقصات، مشروع البحث والتحقيق في المخالفات المالية التي تم رصدها على الملفات الخاصة بالمنتفعين من المساعدات العامة.

كما تم إنجاز مشروع حقوق وواجبات الموظف العام، وانجاز التراسل الالكتروني، والعمل على متابعة التظلمات المقدمة من الموظفين طعنا على الاعمال الممتازة وللتسهيل وسرعة الانجاز تم تكليف ضابط اتصال.

وفيما يتعلق بالشكاوى والتظلمات، كشفت الشمري ان الإدارة تلقت 117 شكوى، و227 تظلما، و27 طلب عقود، وكانت نسبة الانجاز 100%.

وبالنسبة للمتبقي قيد الدراسة هناك، 26 شكوى و25 تظلما وأنجز منها 82%.