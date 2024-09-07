الظفيري لـ الأنباء 80% نسبة الإنجاز في الاستعدادات للعام الدراسي



تسكين الوظائف في المدارس الجديدة من مديرين ورؤساء أقسام ومعلمين ولا يوجد نقص فرق ميدانية تزور المدارس على مدار الساعة لتدوين الملاحظات والعمل على تلافيها



عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل العام بالتكليف في وزارة منصور الظفيري ان الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024- 2025 تسير على ما يرام وفق الخطة الموضوعة والأمور مطمئنة، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في الاستعدادات تصل إلى 80% وخلال الأسبوع الجاري ومع أول يومين في دوام الطلبة تكتمل الـ 20% المتبقية والتي ستتضح فيها اي ملاحظات.

وقال الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» انه بمتابعة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال، ووكيل الوزارة منصور الديحاني وبقية زملائي القياديين سواء في قطاعات الوزارة او في المناطق التعليمية فقد تم توفير جميع ما تحتاج إليه مدارسنا، لافتا إلى انه تم تسكين الوظائف في المدارس الجديدة من مديرين ورؤساء أقسام ومعلمين ولا يوجد اي نقص بهذا الجانب.

وأضاف ان فرق الاستعداد بدأت دوامها منذ منتصف الشهر الماضي في المدارس، إضافة إلى فرق ميدانية تزور المدارس على مدار الساعة لتدوين الملاحظات، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من عمل وساهم في عملية الاستعدادات، مباركا لهيئاتنا التعليمية والإدارية دوامهم في العام الدراسي الجديد، متمنيا ان يكون عاما مميزا وناجحا على جميع الأصعدة لأبنائنا الطلبة وإداراتنا المدرسية.

هذا، ويباشر صباح اليوم الأحد نحو 130 ألف معلم وإداري أعمالهم في 900 مدرسة بعد انتهاء إجازة الصيف، وذلك وسط استعدادات مكثفة قامت بها وزارة التربية بقطاعاتها المختلفة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، كما يعود طلبة المدارس الأسبوع المقبل إلى مقاعد الدراسة وبشكل تدريجي، حيث يبدأ متعلمو الصف الأول الابتدائي دوامهم يوم 16 الجاري، ومن ثم بقية صفوف الابتدائي والمتوسط والثانوي في 17 منه ويلحق بهم رياض الأطفال يوم 18 سبتمبر.

وواصلت وزارة التربية العمل طوال العطلة الصيفية من خلال قيادييها سواء في الوزارة أو المناطق التعليمية لإزالة كل المعوقات وتوفير أفضل الأجواء لأبنائنا الطلبة، خاصة مع افتتاح 19 مدرسة جديدة في مختلف المناطق.

وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أنه لا يوجد ما يعكر الأجواء الدراسية، حيث تم تجهيز الكتب لتوزيعها على الطلبة في أول يوم دراسي وتبديل وحدات التكييف وتوفير برادات المياه.

وأوضحت المصادر انه بالنسبة لقرارات نقل المعلمين سواء الداخلي أو الخارجي، فقد تم إصدارها وسيقوم المعلم أو المعلمة فور وصول كتاب نقله إلى مركز عمله بإخلاء الطرف ومباشرة عمله خلال 3 أيام في مركز عمله الجديد.

وذكرت المصادر انه بدءا من اليوم ستنطلق الدورات التدريبية التنشيطية للمعلمين الجدد في المناطق التعليمية وتستمر حتى الخميس المقبل، لافتة إلى أن المعلم الجديد يعتبر مباشرا عمله في أول يوم يحضر فيه الدورة التدريبية، حيث تهدف الدورة إلى التركيز على المنهج الدراسي والتنمية المهنية وإكساب المعلمين الجدد المهارات الأساسية للقيام بمهنة التدريس على قدر عال من الكفاءة، وتشمل أيضا الجانب الإداري والفني، وذلك لتعريف المعلم بأهم الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى الاطلاع على الجوانب الفنية والإدارية.

من جانب آخر، طلب الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري من المناطق التعليمية في كتاب، تلقت «الأنباء» نسخة منه، سرعة موافاته بالوظائف الإشرافية الشاغرة في كل المناطق وإدارة التعليم الديني مع ضرورة ذكر الأسماء المرشحة لشغلها، وذلك في إطار تنظيم سير العملية التربوية والتعليمية في الميدان التربوية، مشددا على ضرورة إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.

