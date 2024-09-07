الظفيري لـ الأنباء 80% نسبة الإنجاز في الاستعدادات للعام الدراسي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تسكين الوظائف في المدارس الجديدة من مديرين ورؤساء أقسام ومعلمين ولا يوجد نقص
فرق ميدانية تزور المدارس على مدار الساعة لتدوين الملاحظات والعمل على تلافيها
عبدالعزيز الفضلي
أعلن وكيل التعليم العام بالتكليف في وزارة التربية منصور الظفيري ان الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024- 2025 تسير على ما يرام وفق الخطة الموضوعة والأمور مطمئنة، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في الاستعدادات تصل إلى 80% وخلال الأسبوع الجاري ومع أول يومين في دوام الطلبة تكتمل الـ 20% المتبقية والتي ستتضح فيها اي ملاحظات.
وقال الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» انه بمتابعة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال، ووكيل الوزارة منصور الديحاني وبقية زملائي القياديين سواء في قطاعات الوزارة او في المناطق التعليمية فقد تم توفير جميع ما تحتاج إليه مدارسنا، لافتا إلى انه تم تسكين الوظائف في المدارس الجديدة من مديرين ورؤساء أقسام ومعلمين ولا يوجد اي نقص بهذا الجانب.
وأضاف ان فرق الاستعداد بدأت دوامها منذ منتصف الشهر الماضي في المدارس، إضافة إلى فرق ميدانية تزور المدارس على مدار الساعة لتدوين الملاحظات، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من عمل وساهم في عملية الاستعدادات، مباركا لهيئاتنا التعليمية والإدارية دوامهم في العام الدراسي الجديد، متمنيا ان يكون عاما مميزا وناجحا على جميع الأصعدة لأبنائنا الطلبة وإداراتنا المدرسية.
هذا، ويباشر صباح اليوم الأحد نحو 130 ألف معلم وإداري أعمالهم في 900 مدرسة بعد انتهاء إجازة الصيف، وذلك وسط استعدادات مكثفة قامت بها وزارة التربية بقطاعاتها المختلفة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، كما يعود طلبة المدارس الأسبوع المقبل إلى مقاعد الدراسة وبشكل تدريجي، حيث يبدأ متعلمو الصف الأول الابتدائي دوامهم يوم 16 الجاري، ومن ثم بقية صفوف الابتدائي والمتوسط والثانوي في 17 منه ويلحق بهم رياض الأطفال يوم 18 سبتمبر.
وواصلت وزارة التربية العمل طوال العطلة الصيفية من خلال قيادييها سواء في الوزارة أو المناطق التعليمية لإزالة كل المعوقات وتوفير أفضل الأجواء لأبنائنا الطلبة، خاصة مع افتتاح 19 مدرسة جديدة في مختلف المناطق.
وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أنه لا يوجد ما يعكر الأجواء الدراسية، حيث تم تجهيز الكتب لتوزيعها على الطلبة في أول يوم دراسي وتبديل وحدات التكييف وتوفير برادات المياه.
وأوضحت المصادر انه بالنسبة لقرارات نقل المعلمين سواء الداخلي أو الخارجي، فقد تم إصدارها وسيقوم المعلم أو المعلمة فور وصول كتاب نقله إلى مركز عمله بإخلاء الطرف ومباشرة عمله خلال 3 أيام في مركز عمله الجديد.
وذكرت المصادر انه بدءا من اليوم ستنطلق الدورات التدريبية التنشيطية للمعلمين الجدد في المناطق التعليمية وتستمر حتى الخميس المقبل، لافتة إلى أن المعلم الجديد يعتبر مباشرا عمله في أول يوم يحضر فيه الدورة التدريبية، حيث تهدف الدورة إلى التركيز على المنهج الدراسي والتنمية المهنية وإكساب المعلمين الجدد المهارات الأساسية للقيام بمهنة التدريس على قدر عال من الكفاءة، وتشمل أيضا الجانب الإداري والفني، وذلك لتعريف المعلم بأهم الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى الاطلاع على الجوانب الفنية والإدارية.
من جانب آخر، طلب الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري من المناطق التعليمية في كتاب، تلقت «الأنباء» نسخة منه، سرعة موافاته بالوظائف الإشرافية الشاغرة في كل المناطق وإدارة التعليم الديني مع ضرورة ذكر الأسماء المرشحة لشغلها، وذلك في إطار تنظيم سير العملية التربوية والتعليمية في الميدان التربوية، مشددا على ضرورة إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.
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