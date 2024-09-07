الخدمة المدنية تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ 88 يستمر حتى 20 الجاري
التاريخ
9/7/2024 7:22:53 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن ديوان الخدمة المدنية أن تسجيل الباحثين عن عمل للفترة الـ 88 سيستمر لغاية يوم الجمعة 20 الجاري. وقال «الديوان» على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي
«إكس» إن التسجيل سيكون عبر موقعه الرسمي .
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