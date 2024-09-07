تعيين الرقدان نائبا لرئيس محكمة التمييز والرفاعي رئيسا لـ الاستئناف والعثمان نائبا لرئيس الكلية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
صدر مرسوم رقم 145 لسنة 2024 بتعيينات قضائية جاء فيه:
٭ مادة أولى: يُعين كل من الآتية أسماؤهم بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:
1 ـ المستشار صالح رشيد سالم الرقدان ـ نائبا لرئيس محكمة التمييز.
2 ـ المستشار محمد أحمد السيد عبدالله الرفاعي ـ رئيسا لمحكمة الاستئناف.
3 ـ المستشار خالد علي عثمان يوسف العثمان ـ نائبا لرئيس المحكمة الكلية.
٭ مادة ثانية: على وزير
العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 146 لسنة 2024 بتنقلات قضائية جاء فيه:
٭ مادة أولى: يُنقل عضوا النيابة العامة الآتي اسماهما للعمل بالقضاء في الدرجة المبينة قرين اسم كل منهما، وذلك اعتبارا من 1/9/2024 وهما:
1 ـ حمود مشاري ابجاد الشامي (الدرجة الحالية: رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة ـ الدرجة المنقول إليها: وكيل محكمة بالمحكمة الكلية).
2 ـ زيد خالد عبدالرحمن عبدالله المجحم (الدرجة الحالية: وكيل نيابة (أ) بالنيابة العامة ـ الدرجة المنقول إليها: قاض من الدرجة الثانية).
٭ مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 147 لسنة 2024 بترقيات قضائية جاء فيه:
مادة أولى: أ ـ يُرقى كل من الآتية اسماؤهم الى درجة قاض من الدرجة الأولى وما يعادلها ـ رئيس نيابة (ب) ـ اعتبارا من 1/7/2024:
٭ عبدالله عبدالعزيز راشد الملا محمد ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
٭ عبدالعزيز بدر عبدالله المسعد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ مشاري حسين تركي المطيري ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ جاسم محمد سالم الكيمش ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالعزيز رشيد محمود الجاسم ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ طلال عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
٭ عمر أحمد عبدالمحسن المليفي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد عبدالعزيز محمد الفريح ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
٭ راشد ضاري راشد طاحوس الطاحوس ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالرزاق حمد عبدالرزاق العثمان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد أحمد علي روح الدين ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ ناصر علي خلف الحقان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سعد عمير سعد العجمي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد سعود أحمد الدوسري ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
٭ يوسف غانم علي الميع ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالرحمن راشد حمد الرشود ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ طلال عادل سعود العبدالرزاق ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
٭ يوسف عباس أحمد الطراح ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ بدر مالك بدر الصباح ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ مهلهل عبدالعزيز مهلهل الياسين ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ ناهض أحمد سعد الناهض ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ يوسف أحمد عبدالله العلي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد عبدالمنعم محمد العجيري ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ صالح خالد صالح المزيني ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ يوسف طلال يوسف آل بن علي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ حمد صالح رشيد سالم الرقدان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالرضا أحمد عبدالعزيز المهيليح ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد فريد يوسف الوقيان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ أحمد عبدالرزاق خلف الخلف السعيد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ فهد بدر فهد الفهد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ منصور طرحم حماد العجمي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ فهد أحمد فهد الرشيد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالله عصام طالب الطبطبائي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز المشعل ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ زيد عبدالهادي عبدالرزاق العطار ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ جاسم ناجي جاسم بن ناجي القناعي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ فهد دغيم فهد الدغيم ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ خالد أحمد عبدالوهاب البابطين ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ مبارك خالد مبارك الوهيب ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد عادل محمد العنزي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ هشام فوزي محمد الوقيان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ أحمد علي عثمان الهويدي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ فهد عبدالله يوسف الحماد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ مشاري ماجد ناصر البعيجان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ أحمد بدر يعقوب الباقر ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ أحمد أنور حمود الحمود ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد منصور الشملان الدوسري ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ ثامر محمد عبدالله أبوصليب المطيري ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالرحمن خالد عبدالرحمن المجحم ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سعد فيصل عبدالله الدعيجاني ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالله عبدالرزاق اسافي الفالح ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ حسين علي محمد الدريع ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سالم بدر سالم الزايد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد جاسم محمد الشهاب ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سعد عبدالله حزام القصير ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سعد صالح عبدالله البرية ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سلطان فيصل نغيميش الدويش ـ قاض من الدرجة الأولى.
ب ـ يُرقى كل من الآتية أسماؤهم الى درجة قاض من الدرجة الثانية اعتبارا من التاريخ المحدد قرين اسم كل منهم:
1 ـ علي محمد يوسف عبدالله العبدالله ـ قاض من الدرجة الثانية ـ 23/8/2024.
2 ـ ضاري يوسف أحمد جاسم الشرهان ـ قاض من الدرجة الثانية ـ 23/8/2024.
3 ـ محمد طارق علي عبداللطيف الجسار ـ قاض من الدرجة الثانية ـ 17/11/2024.
مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
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