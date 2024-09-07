Sunday, 08 September 2024 06:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعيين الرقدان نائبا لرئيس محكمة التمييز والرفاعي رئيسا لـ الاستئناف والعثمان نائبا لرئيس الكلية

9/7/2024 7:22:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم رقم 145 لسنة 2024 بتعيينات قضائية جاء فيه:
٭ مادة أولى: يُعين كل من الآتية أسماؤهم بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:
1 ـ المستشار صالح رشيد سالم الرقدان ـ نائبا لرئيس محكمة التمييز.
2 ـ المستشار محمد أحمد السيد عبدالله الرفاعي ـ رئيسا لمحكمة الاستئناف.
3 ـ المستشار خالد علي عثمان يوسف العثمان ـ نائبا لرئيس المحكمة الكلية.
٭ مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 146 لسنة 2024 بتنقلات قضائية جاء فيه:
٭ مادة أولى: يُنقل عضوا النيابة العامة الآتي اسماهما للعمل بالقضاء في الدرجة المبينة قرين اسم كل منهما، وذلك اعتبارا من 1/9/2024 وهما:
1 ـ حمود مشاري ابجاد الشامي (الدرجة الحالية: رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة ـ الدرجة المنقول إليها: وكيل محكمة بالمحكمة الكلية).
2 ـ زيد خالد عبدالرحمن عبدالله المجحم (الدرجة الحالية: وكيل نيابة (أ) بالنيابة العامة ـ الدرجة المنقول إليها: قاض من الدرجة الثانية).
٭ مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 147 لسنة 2024 بترقيات قضائية جاء فيه:
مادة أولى: أ ـ يُرقى كل من الآتية اسماؤهم الى درجة قاض من الدرجة الأولى وما يعادلها ـ رئيس نيابة (ب) ـ اعتبارا من 1/7/2024:
٭ عبدالله عبدالعزيز راشد الملا محمد ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
٭ عبدالعزيز بدر عبدالله المسعد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ مشاري حسين تركي المطيري ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ جاسم محمد سالم الكيمش ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالعزيز رشيد محمود الجاسم ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ طلال عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
٭ عمر أحمد عبدالمحسن المليفي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد عبدالعزيز محمد الفريح ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
٭ راشد ضاري راشد طاحوس الطاحوس ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالرزاق حمد عبدالرزاق العثمان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد أحمد علي روح الدين ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ ناصر علي خلف الحقان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سعد عمير سعد العجمي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد سعود أحمد الدوسري ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
٭ يوسف غانم علي الميع ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالرحمن راشد حمد الرشود ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ طلال عادل سعود العبدالرزاق ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
٭ يوسف عباس أحمد الطراح ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ بدر مالك بدر الصباح ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ مهلهل عبدالعزيز مهلهل الياسين ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ ناهض أحمد سعد الناهض ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ يوسف أحمد عبدالله العلي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد عبدالمنعم محمد العجيري ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ صالح خالد صالح المزيني ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ يوسف طلال يوسف آل بن علي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ حمد صالح رشيد سالم الرقدان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالرضا أحمد عبدالعزيز المهيليح ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد فريد يوسف الوقيان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ أحمد عبدالرزاق خلف الخلف السعيد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ فهد بدر فهد الفهد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ منصور طرحم حماد العجمي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ فهد أحمد فهد الرشيد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالله عصام طالب الطبطبائي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز المشعل ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ زيد عبدالهادي عبدالرزاق العطار ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ جاسم ناجي جاسم بن ناجي القناعي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ فهد دغيم فهد الدغيم ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ خالد أحمد عبدالوهاب البابطين ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ مبارك خالد مبارك الوهيب ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد عادل محمد العنزي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ هشام فوزي محمد الوقيان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ أحمد علي عثمان الهويدي ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ فهد عبدالله يوسف الحماد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ مشاري ماجد ناصر البعيجان ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ أحمد بدر يعقوب الباقر ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ أحمد أنور حمود الحمود ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد منصور الشملان الدوسري ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ ثامر محمد عبدالله أبوصليب المطيري ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالرحمن خالد عبدالرحمن المجحم ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سعد فيصل عبدالله الدعيجاني ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ عبدالله عبدالرزاق اسافي الفالح ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ حسين علي محمد الدريع ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سالم بدر سالم الزايد ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ محمد جاسم محمد الشهاب ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سعد عبدالله حزام القصير ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سعد صالح عبدالله البرية ـ قاض من الدرجة الأولى.
٭ سلطان فيصل نغيميش الدويش ـ قاض من الدرجة الأولى.
ب ـ يُرقى كل من الآتية أسماؤهم الى درجة قاض من الدرجة الثانية اعتبارا من التاريخ المحدد قرين اسم كل منهم:
1 ـ علي محمد يوسف عبدالله العبدالله ـ قاض من الدرجة الثانية ـ 23/8/2024.
2 ـ ضاري يوسف أحمد جاسم الشرهان ـ قاض من الدرجة الثانية ـ 23/8/2024.
3 ـ محمد طارق علي عبداللطيف الجسار ـ قاض من الدرجة الثانية ـ 17/11/2024.
مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

MENAFN07092024000130011022ID1108648183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث