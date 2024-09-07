كشف تشكيل عصابي امتهن تزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
منصور السلطان - محمد الجلاهمة
أعلنت وزارة الداخلية عن كشفها تشكيلا عصابيا خارج الكويت امتهن تزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية، وضبط شخصين من جنسية عربية في الكويت.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أنه بمواجهتهما بالواقعة أقرا واعترفا بتعاونهما مع آخرين خارج الكويت لتزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها عن طريق الروابط البنكية، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
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