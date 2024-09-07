كشف تشكيل عصابي امتهن تزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أنه بمواجهتهما بالواقعة أقرا واعترفا بتعاونهما مع آخرين خارج الكويت لتزوير الشهادات المرضية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها عن طريق الروابط البنكية، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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