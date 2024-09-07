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سحب الجنسية من 10 أشخاص

9/7/2024 7:22:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدرت عدة مراسيم وقرارات بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص، فقد صدر مرسومان يقضيان بسحب الجنسية من شخصين، فيما نص ثالث على أن تسحب الجنسية من شخصين وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

كذلك صدر قراران ينصان على أن تسحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من 5 أشخاص، وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، فيما قضى قرار ثالث بسحب شهادة الجنسية الكويتية من شخص حاصل عليها بصفة أصلية وفقا للفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون وكذلك سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.

MENAFN07092024000130011022ID1108648181

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