سحب الجنسية من 10 أشخاص

كذلك صدر قراران ينصان على أن تسحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من 5 أشخاص، وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، فيما قضى قرار ثالث بسحب شهادة الجنسية الكويتية من شخص حاصل عليها بصفة أصلية وفقا للفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون وكذلك سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.

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