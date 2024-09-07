10256 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم إلى جنسياتهم الأصلية منذ 2011

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن تعديل أوضاع 10.256 شخصا من هذه الفئة إلى جنسياتهم الأصلية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس 2024.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي العميد محمد الوهيب في تصريح لـ «كونا» إن 6054 شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، و1188 شخصا إلى الجنسية العراقية خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن 868 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية، و131 إلى الجنسية الإيرانية، و53 شخصا إلى الجنسية الأردنية، فضلا عن 1962 شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى. وأضاف أن هذه الإحصاءات تخص الأفراد الذين لديهم وثائق تخص الأب أو الجد أو الشخص نفسه، ولا تشمل من لديهم أقارب آخرين مثبتي الجنسية.
ودعا العميد الوهيب الراغبين في تعديل أوضاعهم إلى مراجعة الجهاز المركزي في منطقة الشرق تشجيعا لهم على تسوية إقاماتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الإقامة السارية في الكويت.
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