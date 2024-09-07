10256 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم إلى جنسياتهم الأصلية منذ 2011

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن تعديل أوضاع 10.256 شخصا من هذه الفئة إلى جنسياتهم الأصلية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس 2024.

وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي العميد محمد الوهيب في تصريح لـ «كونا» إن 6054 شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، و1188 شخصا إلى الجنسية العراقية خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن 868 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية، و131 إلى الجنسية الإيرانية، و53 شخصا إلى الجنسية الأردنية، فضلا عن 1962 شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى. وأضاف أن هذه الإحصاءات تخص الأفراد الذين لديهم وثائق تخص الأب أو الجد أو الشخص نفسه، ولا تشمل من لديهم أقارب آخرين مثبتي الجنسية.

ودعا العميد الوهيب الراغبين في تعديل أوضاعهم إلى مراجعة الجهاز المركزي في منطقة الشرق تشجيعا لهم على تسوية إقاماتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الإقامة السارية في الكويت.