إنشاء مجالس للمحافظات

MENAFN - Al-Anbaa) فرحان الشمريصدر المرسوم رقم 151 لسنة 2024، بإنشاء «مجلس المحافظة» في كل من محافظات البلاد الست، يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، بناء على المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، المعدل بالمرسوم رقم 24 لسنة 2024.

ونص المرسوم، الذي نشر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية: «ينشأ في كل محافظة مجلس يسمى «مجلس المحافظة» يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ وممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير المختص التابعين له بالتنسيق مع المحافظ، على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة، وثلاثة من المواطنين المقيمين في المحافظة يرشحهم المحافظ».

وأضاف المرسوم: «يجوز للمحافظ دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في أعماله، وتصدر بقرار من المحافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة».