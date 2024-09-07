إنشاء مجالس للمحافظات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
صدر المرسوم رقم 151 لسنة 2024، بإنشاء «مجلس المحافظة» في كل من محافظات البلاد الست، يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، بناء على المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، المعدل بالمرسوم رقم 24 لسنة 2024.
ونص المرسوم، الذي نشر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية: «ينشأ في كل محافظة مجلس يسمى «مجلس المحافظة» يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ وممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير المختص التابعين له بالتنسيق مع المحافظ، على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة، وثلاثة من المواطنين المقيمين في المحافظة يرشحهم المحافظ».
وأضاف المرسوم: «يجوز للمحافظ دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في أعماله، وتصدر بقرار من المحافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة».
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