مستعمرون يكسرون 12 شجرة زيتون في دير استيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN -أقدم مستعمرون، اليوم السبت، على تكسير أشجار زيتون في بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من مستعمري مستعمرة "ياكير" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب سلفيت، كسروا نحو 12 شجرة زيتون في منطقة "خلة النجارة" غرب دير استيا تعود ملكيتها للمواطن مصلح يوسف منصور.
وذكرت
المصادر أنه في وقت سابق تم تكسير نحو 20 شجرة زيتون في منطقة "المغيبة" تعود ملكيتها للمواطن نفسه.
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