مستعمرون يكسرون 12 شجرة زيتون في دير استيا

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN -أقدم مستعمرون، اليوم السبت، على تكسير أشجار زيتون في بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من مستعمري مستعمرة "ياكير" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب سلفيت، كسروا نحو 12 شجرة زيتون في منطقة "خلة النجارة" غرب دير استيا تعود ملكيتها للمواطن مصلح يوسف منصور.

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المصادر أنه في وقت سابق تم تكسير نحو 20 شجرة زيتون في منطقة "المغيبة" تعود ملكيتها للمواطن نفسه.