الاحتلال يغلق شارعا رئيسيا شرق رام الله بعد تجمهر للمستعمرين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الشارع الرئيسي قرب بوابة مستعمرة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدة سلواد وقرية عين يبرود شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي المحاذي للمستعمرة لتأمين الحماية للمستعمرين الذين تجمهروا في المنطقة، ومنعت المواطنين من المرور.

وفي السياق، أضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق المحافظة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.