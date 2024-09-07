الاحتلال يغلق شارعا رئيسيا شرق رام الله بعد تجمهر للمستعمرين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الشارع الرئيسي قرب بوابة مستعمرة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدة سلواد وقرية عين يبرود شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي المحاذي للمستعمرة لتأمين الحماية للمستعمرين الذين تجمهروا في المنطقة، ومنعت المواطنين من المرور.
وفي السياق، أضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق المحافظة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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