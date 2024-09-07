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مستعمرون يهاجمون بلدة بيتا جنوب نابلس

9/7/2024 7:15:55 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - هاجم عشرات المستعمرين، مساء اليوم السبت، منطقة "اليتماوي" قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين اقتحموا منطقة "اليتماوي" قرب الجبل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان البلدة، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" عنوة على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.

وأمس الجمعة، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأميركية من أصول تركية عايشة-نور إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" في أيار/مايو 2021

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