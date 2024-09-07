مستعمرون يهاجمون بلدة بيتا جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - هاجم عشرات المستعمرين، مساء اليوم السبت، منطقة "اليتماوي" قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين اقتحموا منطقة "اليتماوي" قرب الجبل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان البلدة، دون التبليغ عن وقوع إصابات.
وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، عقب إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" عنوة على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.
وأمس الجمعة، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأميركية من أصول تركية عايشة-نور إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" في أيار/مايو 2021
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