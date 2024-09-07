الاحتلال يقتحم قرية برقا شرق رام الله
التاريخ
9/7/2024 7:15:53 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية برقا شرق رام الله.
وأفاد رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وجابت شوارعها، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
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