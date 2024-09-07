اشكال متعددة من المعاناة في الخليل جراء الحصار الاسرائيلي الذي حولها لسجن كبير شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN / تقرير دلال الوحيدي -تعيش محافظةالخليل تحت حصار شديد يتمثل باغلاق مداخلها كافةمن قبل جيش الاحتلال واتخاذها اعتداءات و اجراءات صارمة بحق المواطنين كنوع من العقاب الجماعي طال كافة نواحي الحياة في اطار سياسة التحريض الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

و قال تيسير ابو سنينة رئيس بلدية الخليل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت منذ السبت الماضي بإغلاق مداخل ومخارج مدينة الخليل بالكامل، مما أدى إلى تحويل المدينة إلى "سجن كبير" مما اثر و يؤثر سلباً على حياة المواطنين.

وأوضح ابو سنينة في حديث خاص مع مراسلة PNN بالخليل أن المدينة تعتبر عاصمة الاقتصاد الفلسطيني وتعتمد بشكل كبير على التجارة، مشيرا الى حالة من الشلل التام

الذي تعاني منه المدينة نتيجة الإغلاق، فالتجارة في المدينة تعتمد بشكل كبير على الزوار من البلدات المحيطة ومن الداخل المحتل، وبالتالي فإن منع التنقل أدى إلى توقف الحياة التجارية في المدينة.

و

أضاف رئيس بلدية بيت لحم أن الإغلاق تسبب بصعوبة كبيرة في قدرة البلدية على تقديم خدماتها الأساسية، خصوصاً في مجال جمع النفايات، موضحا ان مكب النفايات الرئيسي يقع خارج المدينة في قرية المنيا شرق بيت لحم.

واضاف

انه ومع إغلاق المداخل تراكمت النفايات في شوارع الخليل، حيث بلغت كمية النفايات المتراكمة نحو 1500 طن، مما حول الشوارع إلى بؤرة بيئية وصحية خطيرة، وأشار إلى أن النفايات المتراكمة بدأت تطلق روائح كريهة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أبو سنينة أن سياسة الاحتلال تتبع نمطاً من العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها الإغلاق ومنع التجول رداً على أي عمل مقاوم، مما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية في حرية التنقل والحياة الاجتماعية.

واوضح انه و جراء هذا الحصار توقفت اشكال عديدة من الحياة عن العمل منذ بدء الحصار والاغلاق على المدينة حيث توقفت المصانع عن العمل كما توقفت الحياة والحركة التجارية في. الاسواق



المواطنون واصحاب المحلات بدورهم عبروا عن سخطهم نتيجة استمرار الاحتلال بفرض سياسة العقاب الجماعي على المدينة والمحافظة.

و أفاد السائق العمومي، محمد طميزي، بأن إغلاق الطرق والحواجز المنتشرة في المناطق الفلسطينية يعاني منها كافة أفراد الشعب الفلسطيني، وليس فقط السائقين، وأوضح أن الحواجز والبوابات التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية تزيد من صعوبة التنقل بين المدن الفلسطينية.

وأشار طميزي إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على حرية الحركة، بل تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تعيق حركة البضائع والتجارة، وأكد أن إغلاق الطرق أثر بشكل كبير على حياة المواطنين اليومية، وخاصة في الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم ومراكز الخدمات الصحية والاجتماعية.

من ناحيته قال

أشرف غنام، صاحب مؤسسة "بباي مول" في مدينة الخليل بمنطقة وادي التفاح، بأن الأوضاع الاقتصادية أصبحت صعبة للغاية بسبب إغلاق الطرق، وأوضح غنام أن وصول البضائع إلى المدينة أصبح أمراً معقداً ويتطلب وقتاً أطول، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة.

و جاءت هذه الممارسات الاسرائيلية

عقب عمليات تفجير في الخليل وقتل ثلاثة من افراد شرطة الاحتلال، لكن الاوضاع لم تكن افضل حالاً بالمحافظة حيث كان جيش الاحتلال والمستوطنين ينفذون اعتداءات شبة يومية بحق كافة سكان مدينة الخليل وقراها.

من ناحيته أكد جعفر القصراوي، أحد تجار مدينة الخليل، أن الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي ألحق أضراراً كبيرة بالتجار، وخاصة في فترة حساسة مثل موسم العودة إلى المدارس،

واوضح القصراوي أن تأجيل بدء الدراسة، الذي كان مقرراً بين 20 و30 أغسطس، إلى 9 سبتمبر زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية، حيث أدى هذا التأخير إلى تراجع في حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ.

وأضاف القصراوي أن تدهور الوضع الاقتصادي في المدينة فائقبسبب انقطاع المعاشات وعدم وجود فرص عمل داخل الخط الأخضر، مما أدى إلى نقص السيولة لدى المواطنين، وأشار إلى أن الحرب أيضاً تركت تأثيراً سلبياً على الحالة المعيشية، حيث أصبحت الأسر تعاني من نقص المال، وهو ما انعكس على القدرة الشرائية للمستلزمات المدرسية.

تشير الاعتداءات المستمرة على الأرض والتصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين إلى نوايا مبيتة ضد محافظة الخليل، وجنوب الضفة الغربية بشكل عام، ضمن مخطط تقوده تيارات يمينية متطرفة،هذه التيارات ترى في الوجود الفلسطيني تهديداً لرؤيتها بإقامة دولة يهودية خالصة.