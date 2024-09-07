كيف يبدو مستقبل مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة؟

على مدى السنوات القليلة الماضية، أحدث ضغط المستثمرين تغييرات واضحة في الشركات العامة الكبرى في الولايات المتحدة. وأصبحت التعهدات بمعالجة عدم المساواة ودعم القوى العاملة المتنوعة شائعة بدرجة كبيرة.

ووفقاً لبيانات ((إم إس سي آي))، فإن ما يقرب من 80% من الشركات الكبرى تفصح عن انبعاثات الكربون الخاصة بها، ويسعى العديد منها بنشاط إلى خفض العبوات والنفايات الأخرى. كما وعد البعض بالوصول إلى الصفر الصافي على المدى البعيد.

وفي الولايات المتحدة، تم دفع العديد من هذه الإجراءات، أو على الأقل تشجيعها، من خلال ضغوط المستثمرين. تحدث مديرو الأصول الكبار بصراحة عن أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة وغالباً ما دعموا خطابهم بالتصويت لصالح مقترحات بالوكالة تركز على تغير المناخ وعدم المساواة.

في عام 2021، دعمت أكبر شركتين لإدارة الأموال في العالم بلاك روك وفانغارد أكثر من 46% من المقترحات البيئية والاجتماعية، قائلين إنها كانت في مصلحة المستثمرين. بلغ الدعم الإجمالي لأسئلة ((البيئة والمجتمع)) مستوى قياسياً عند 33 %، وكانت حركة البيئة والمجتمع والحوكمة في حالة نشاط.

وبعد مرور أربع سنوات، تبدو الصورة مختلفة. فقد أيدت ((بلاك روك)) 4% فقط من مقترحات البيئة والخدمات الاجتماعية في موسم التوكيل لعام 2024، وصوتت ((فانغارد)) ضدها جميعاً. ولم يتم تمرير سوى 13 قراراً، انخفاضاً من 64 قراراً في عام 2022.

ويشعر الناشطون اليساريون بالقلق إزاء هذا التحول. ويشكو البعض من أن أكبر شركات الاستثمار الأمريكية كانت تتبنى ممارسات ((الغسل الأخضر))، ولم تهتم قط بتغير المناخ وعدم المساواة. ويزعم آخرون أن مديري الأموال أصبحوا جبناء في مواجهة الهجمات التي يقودها الجمهوريون على ((الرأسمالية المستيقظة))، ومقاطعة الولايات الحمراء للشركات المالية التي تستخدم عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في الاستثمار.

لكن هناك إجابة أقل حدة وقسوة، فقد حققت حركة البيئة والمجتمع والحوكمة بالفعل معظم الانتصارات السهلة، والآن يواجه الناشطون مهمة أصعب كثيراً. فعندما بدأت هذه القضية بالتحرك، لم يرَ العديد من المستثمرين تعارضاً بين فعل الخير والقيام بعمل جيد. وارتفعت أسهم شركات الطاقة النظيفة بسرعة. وكان المستثمرون والناشطون المهتمون بالربح يريدون من الشركات أن تقيس وتدير مخاطر المناخ بشكل صحيح؛ كما يمكن للمحاسبين والمدافعين عن البيئة أن يشجعوا الجهود التي تبذلها الشركات لخفض النفايات البلاستيكية أو الحد من احتياجات الطاقة. وعلى الجانب الاجتماعي، لم يعالج تحسين التوظيف والاحتفاظ بتنوع العمالة المشاكل المجتمعية التي كشفت عنها احتجاجات عام 2020 ضد وحشية الشرطة فحسب، بل أدى أيضاً إلى خفض معدل دوران العمالة وتعزيز معنويات الموظفين. والآن بدأ التباعد بين دافع الربح والمثالية التقدمية. فقد ثبت أن عمليات إزالة الكربون السريعة معقدة ومكلفة وغير شعبية في بعض الأماكن.

وقد أدت مخاوف أمن الطاقة إلى ارتفاع أسهم شركات الوقود الأحفوري، وأوضحت عمليات المقاطعة من جانب المستهلكين أن المواقف الاجتماعية القوية يمكن أن يكون لها تكاليف مالية كبيرة. وقد عانت الصناديق الأمريكية التي تلتزم صراحةً بالبيئة والمجتمع والحوكمة من سبعة أرباع متتالية من خروج التدفقات المالية، وبلغ إجمالي الأصول 336 مليار دولار، وهو أقل بكثير من ذروتها في عام 2021، وفقاً لـ لبيانات ((مورنينغ ستار داريكت)). ويضع ذلك شركات إدارة الأموال مثل فانغارد وبلاك روك في مأزق.

فالغالبية العظمى من الأسهم التي يسيطرون عليها موجودة في صناديق المؤشرات التي لا تركز على البيئة والمجتمع والحوكمة، ويتطلب القانون الأمريكي من مديري الصناديق التصرف وفقاً للمصلحة المالية لعملائهم. وهذا يعني أن مديري الصناديق قد يواجهون دعاوى قضائية إذا انحرفوا كثيراً عن إعطاء الأولوية للأرباح في خدمة الصالح العام.

ومع ذلك، يعتقد نشطاء الاستدامة أن فرصة منع تغير المناخ الذي لا يمكن إصلاحه تتلاشى تدريجياً وهم ليسوا في مزاج يسمح لهم بالتراجع. وقد استمروا في استخدام مقترحات الوكالة للضغط من أجل المزيد من العمل بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك تغييرات استراتيجية العمل وتحديد أهداف الانبعاثات الرسمية. كما سعوا إلى إحراج مديري الأموال بسبب مواصلتهم الاستثمار في الوقود الأحفوري.

وللأسف، لم تحقق حملة الضغط النتيجة المرجوة، حيث انخفض دعم المساهمين الإجمالي لمقترحات البيئة والمجتمع من النصف في عام 2021 إلى 16 %. كما قلص العديد من أكبر مديري الصناديق في الولايات المتحدة أو ألغوا التزاماتهم تجاه المجموعات التي تضغط على الشركات لخفض انبعاثات الكربون.

ويسعى مديرو الأموال إلى إيجاد مخرج من المأزق. وتخطط شركة بلاك روك لتقسيم أصواتها بالوكالة. وستلزم الصناديق التي تركز على المناخ الشركات بمعايير أعلى في ما يتصل بانبعاثات الكربون، في حين ستنظر الصناديق الأخرى إلى القضية باعتبارها جزءاً من الأداء المالي. كما تقوم بلاك روك وفانغارد بتجربة السماح لعملاء صناديق المؤشرات بالتصويت على أسهمهم من خلال اختيار فلسفة التصويت. ويشمل ذلك الخيارات المؤيدة للعمالة، ومعارضة القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة، والقيم الدينية.

وستؤدي مثل هذه الأصوات المنقسمة إلى تعقيد حملات البيئة والحملات الاجتماعية والحوكمة. ولكن المبدأ ينبغي أن يلقى صدى واسعاً. والآن بعد أن أصبح ضغط المستثمرين يؤثر كثيراً في سلوك الشركات، فإن المالكين الفعليين، وليس مديري الصناديق الذين يستعينون بهم، هم الذين ينبغي أن يكون لهم رأي.