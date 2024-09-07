دي بروين: المال أعلى صوتاً من اللاعبين

قال النجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين: إن القيمين على الجدول المزدحم لمباريات الدولية يهتمون بالمال أكثر من اللاعبين، بموازاة مخاوف متزايدة حول التأثير السلبي على صحة اللاعبين وأدائهم.

وأردف صانع اللعب المميز: ((المشكلة أن يويفا وفيفا يواصلان إضافة المباريات ويمكننا التعبير عن مخاوفنا، لكن لم يتم التوصل إلى حلول. يبدو أن صوت المال أعلى من صوت اللاعبين)). وارتفع عدد المشاركين في المسابقات الأوروبية الثلاث إلى 36 نادياً هذا الموسم، وبدأت الروابط الأوروبية الأعضاء في النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بإجراءات قانونية ضد (فيفا) بشأن كأس العالم للأندية الموسعة إلى 32 فريقاً .

وعما إذا كان قلقاً من ارتفاع عدد المباريات، قال: ((المشكلة الحقيقية ستظهر بعد كأس العالم للأندية. سيكون هناك ثلاثة أسابيع فقط بين نهائي مونديال الأندية وأول مباراة في الدوري الإنجليزي. لذا لدينا ثلاثة أسابيع فقط للراحة والتحضير لثمانين مباراة أخرى)).

وأضاف نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا: ((قد تكون الأمور على ما يرام هذا العام، لكن العام المقبل سيكون مليئاً بالمشكلات. حاولت رابطة اللاعبين في إنجلترا وروابط أخرى إيجاد حلول)). وكانت ((فيفبرو)) أفادت أنها ستتقدم بشكوى، بشأن رزنامة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي تقرير نشرته أول من أمس كشفت ((فيفبرو)) أن بعض اللاعبين يحصلون على 12 % فقط من الراحة خلال السنة، نتيجة عدم منح منظمي المسابقات أولوية لصحة اللاعبين.