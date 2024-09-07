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كين: أخطط للسير على خطى «الدون»

9/7/2024 7:15:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخطط هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم للسير على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال تمديد مسيرته لأطول فترة ممكنة.

وسجل رونالدو هدفه الـ900 في مسيرة زاخرة، خلال الفوز على كرواتيا الخميس في دوري الأمم الأوروبية، في الظهور الـ213 للاعب البالغ 39 عاماً، مع منتخب بلاده.

إنجاز يحفّز كين الذي بات بعمر الحادية والثلاثين، ولا يزال يبحث عن لقبه الأول، بعد أن خسر نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام إسبانيا 1-2.

وينوي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أن يسير على خطى الـ((دون)) الذي سطّر مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني.

معيار

وقال كين: ((كريستيانو هو المعيار، ليس فقط لكونه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، بل لمدى قدرته على اللعب لوقت أطول)).

وتابع ((أعتقد بأنه في كرة القدم أحياناً وفي الرياضة بشكل عام، هناك تصور بأنك تبدأ بالتراجع بعد بلوغك الثلاثين، تخوض مباريات أقل ولا تشارك في مستوى الطليعة)).

وأكمل ((كريستيانو يظهر ذلك كل أسبوع، في كل مرة يلعب، كل مرة يسجل، لذا من وجهة نظري هذا هو الهدف)). وأضاف كين الذي لا يزال يطارد لقبه الأول ((أريد اللعب لأطول فترة ممكنة مع إنجلترا، ومن الرائع رؤية رياضيين آخرين يقومون بهذا الأمر. هذا يؤكد أن الأمر ممكن)). وأردف ((أشعر بأني في مكان جيد، على الصعيدين البدني والذهني، ومهما كان الضجيج المرافق، طالما تلعب جيداً وتقوم بعملك، فهذا كل ما باستطاعتك القيام به)).

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