سباليتي: القوة الذهنية منحت إيطاليا الفوز أمام فرنسا

قال لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا إن فريقه كان يمكن أن ينهار بسهولة عندما استقبل هدفاً مبكراً خارج أرضه أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية أول من أمس لكنه حافظ على هدوئه ورد سريعاً ليفوز 1-3.

وكان الهدف الذي أحرزه برادلي باركولا بعد 12 ثانية من البداية بمثابة بداية كارثية وأصبح الأمر أسوأ بسبب الطريقة التي استقبلت بها إيطاليا الهدف، إذ سمح المدافع جيوفاني دي لورينتسو للمهاجم الفرنسي باقتناص الكرة بدلاً من التعامل مع تمريرة خلفية بسيطة.

وقال سباليتي: البداية كانت المفتاح، رد الجميع فوراً في محاولة لمنح القوة والهدوء للفريق وبعد ذلك قدموا المباراة التي كنا بحاجة لها، لذلك كان الأمر جيداً بشكل مضاعف.

وأردف: كان من المهم أن نظل فريقاً بعد الصدمة الأولية، لأنه مع الكثير من التوتر، أي موقف يمكن أن يدفعك للجنون. لهذا السبب كانت قوتنا العقلية مضاعفة، لأن الأشياء التي تحدث لك تأتي من رأسك ومخاوفك ومما تعتقد بأنك لا تستطيع تحقيقه.

وكانت إيطاليا مختلفة تماماً عما ظهرت عليه في بطولة أوروبا 2024، عندما ظهرت باهتة وهي تدافع عن لقبها وفازت بمباراة واحدة فقط وخرجت أمام سويسرا في دور الستة عشر، وأشاد سباليتي بفريقه الذي فاز في باريس.

وقال سباليتي: لقد اخترنا مجموعة من اللاعبين يشاركون باستمرار. إنهم أكثر نشاطاً عما كانوا عليه في نهاية الموسم. ربما كنا محظوظين بالعثور على مجموعة من اللاعبين الشبان الراغبين في إثبات أنفسهم. الرغبة الفردية والشغف هما مفتاح أي نجاح.

ولم يكد حارس المرمى والقائد جيانلويجي دوناروما يلاحظ بدء المباراة حتى التقط الكرة من الشباك، وأشاد أيضاً بقدرة فريقه على التعافي.

وقال دوناروما: لم أكن مستعداً بعد ولم أرتدِ حتى قفازي. لم نكن أذكياء للغاية لأن الكرة كانت بحوزتنا وكان بوسعنا الانتظار. لكننا نجحنا في الرد بعد ذلك.

وأضاف: ((كان استقبال هدف مبكر للغاية أمراً صعباً لكن اللاعبين تمكنوا من الحفاظ على هدوئهم والتركيز على القيام بما تدربنا عليه ولعب الكرة بشكل جيد، وكان ذلك ضرورياً للفوز بالمباراة)).

تراجع

وأكد ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن فريقه بدأ المباراة أمام المنتخب الإيطالي بشكل جيد، ولكنه فشل في الحفاظ على مستواه.

وقال: ((يجب أن نكون واقعيين، لقد بدأنا بشكل جيد للغاية، وقمنا بأشياء جيدة جداً، ولكن لم يكن لدينا القدرة على الحفاظ على هذا المستوى طوال المباراة)).

وأضاف: ((من حيث الجهد والجهد المضاد، واجهنا منافساً ألحق بنا الأذى، واخترق دفاعاتنا، بسبب أخطائنا ولكن هذا هو المستوى العالي)).

وأردف: ((لدينا الجودة، نحن قادرون على فعل أشياء جيدة للغاية عندما تكون الكرة بحوزتنا، ولكن أمام منتخب إيطالي منظم للغاية، وعند تركنا للمساحات، تمكنوا من إلحاق ضرر كبير بنا)).

وتابع: ((أنا دائماً المسؤول عما يحدث، لكنني أحاول أن أخبرهم (اللاعبين) بما أفكر فيه، وما أراه، وما ينقصنا، حتى لو كنت أعلم جيداً أننا كنا بعيدين عن أفضل مستوياتنا الفردية)).

وأوضح، قائلاً: ((تحول منافسنا الهجومي إلى منافس دفاعي، وهذا جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا. إبقاء منافسنا تحت الضغط طوال المباراة أمر صعب للغاية. لم تكن لدينا الوسائل الكافية لذلك، ولكننا بقينا منفتحين على الهجوم دون أن يكون لدينا طاقة كافية لبذل الجهد المطلوب عندما كان يتعين علينا الدفاع)).