تحضيراً لمواجهة إيران.. «الأبيض» يرفع شعار لا للراحة

تتواصل تدريبات منتخبنا الوطني بمعنويات عالية، ودون الحصول على راحة، في معسكره الداخلي، استعداداً للقاء ضيفه المنتخب الإيراني بعد غدٍ، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في إطار مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد العودة من قطر بفوز ثمين بنتيجة 3 - 1، وهو الفوز الذي أشاد به الاتحاد الدولي ((فيفا))، من خلال التقرير المنشور في موقعه على الإنترنت.

وتحدث ((فيفا)) عن فوز منتخبنا قائلاً: ((في الشوط الثاني، فاجأت الإمارات الجميع بفوزها على قطر في ملعب الريان، إذ بعد أن سجل إبراهيم الحسن هدفه الدولي الأول، ليمنح التقدم لأصحاب الأرض، انتفض الجار الخليجي في الشوط الثاني، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 68، قبل أن يضيف خالد الظنحاني الهدف الثاني قبل 10 دقائق فقط من نهاية المباراة، وحسمت الإمارات الفوز في الوقت بدل الضائع، عندما سجل علي صالح هدف الفوز)).

كما اختار موقع ((فيفا))، حارب عبدالله سهيل لاعب منتخبنا الوطني، ضمن 10 لاعبين مميزين، منحوا منتخبات بلادهم ما يفوق التوقعات، وكان تألق بعضهم منتظراً، والبعض الآخر فاجأ الجميع بمردوده الرائع، وقال عن حارب: ((حققت الإمارات مفاجأة كبيرة بالفوز على بطل آسيا منتخب قطر، وصاحب الهدف الأول كان حارب، الذي فتح الطريق نحو الانتصار المفاجئ، وفي نفس الوقت، قدم مباراة كبيرة، وظل المصدر الأول لتهديد مرمى (العنابي)، وكانت تحركاته الذكية وراء صناعة العديد من الفرص، التي أثمرت عن هدفين آخرين لبلاده)).

قائمة

وضمت القائمة إلى جانب حارب كلاً من رامي حمادة حارس مرمى فلسطين، واليابانيين تاكيفوسا كوبو وتاكومي مينامينو، ومارتن بايس حارس مرمى إندونيسيا، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، وجلال حسن حارس مرمى العراق، والإيراني مهدي طارمي، والأردني موسى التعمري، والبحريني أمين بن عدي.

من جانبه، قال ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، إن ((الأبيض)) بدأ البناء على ما حققه أمام المنتخب القطري في الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية، ونركز الآن على لقاء المنتخب الإيراني، ونتوقع مواجهة صعبة، وهذا الأمر منتظر في جميع المباريات، التي ستكون صعبة على الجميع، للرغبة المشتركة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأكد على أن الجميع اجتهد ولعب بقوة في الجولة الافتتاحية أمام بطل آسيا، والمدرب باولو بينتو عمل جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية والمباراة، وقال: ((الحمدلله أن جهد الجميع، أثمر عن هذا الفوز المهم، الذي سيكون له تأثير إيجابي ومعنوي في لاعبي المنتخب)).

ويذكر أن بعثة منتخبنا الوطني عادت من قطر أول من أمس، واستأنف اللاعبون تدريباتهم في المعسكر الداخلي، وكشف بينتو، أن المنتخب سيتوجه إلى مدينة العين غداً الاثنين، ليؤدي تدريبه الأخير على ملعب استاد هزاع بن زايد، استعداداً للقاء المنتخب الإيراني، الذي حقق بدوره الفوز في الجولة الأولى على ضيفه منتخب قرغيزستان بهدف دون مقابل، ويتصدر ((الأبيض)) ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف أمام إيران وأوزبكستان، في حين بقي رصيد قرغيزستان وكوريا الشمالية وقطر خالياً من النقاط.