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دبا الحصن وبني ياس.. حلم التأهل ورغبة الفوز

9/7/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستقبل دبا الحصن ضيفه بني ياس على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، عند الساعة الخامسة و45 دقيقة، من مساء اليوم، ضمن إياب الدوري التمهيدي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مهمة تبدو صعبة لصاحب الأرض، بعد خسارته جولة الذهاب 2 - 4، في الوقت الذي يقدم فيه ((السماوي)) مستويات جيدة مع تألق مجموعة كبيرة من عناصره.

من جهته أكد كايو زاناردي، مدرب دبا الحصن، أن لاعبيه جاهزون للمباراة، ويمتلكون دافعاً كبيراً لتقديم مستوى جيد، وتحقيق الفوز على بني ياس، الذي وصفه بالفريق القوية. وقال جواو بيدرو مدرب بني ياس، إن فريقه يدخل مباراة اليوم دون أن يضع في حساباته نتيجة مباراة الذهاب، وأضاف: ((ليس من الجيد التركيز على فوزنا السابق، لذلك لن نفكر في الماضي عندما نلعب أمام دبا الحصن، لأننا نرغب في تحقيق الفوز، وتقديم أفضل ما لدينا.

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