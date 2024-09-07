عجمان وشباب الأهلي.. مهمة صعبة لأصحاب الأرض

تنتظر عجمان مهمة صعبة، عندما يستضيف منافسه شباب الأهلي، في الثامنة والربع من مساء اليوم في جولة الإياب للدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين ((أديب))، من واقع نتيجة الذهاب، وهي في متوقع أن تكون مثيرة وقوية، ورغم تفوق شباب الأهلي في الذهاب بهدفين دون رد، إلا أن عجمان يمتلك أفضلية الأرض والجمهور، ومتسلحاً أيضاً بسجل مميز في آخر 3 على أرضه بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث لم يخسر عجمان في آخر 3 مباريات على أرضه بالبطولة في المسابقة.

أوراق

تبدو الأوراق بين الفريقين معروفة، من واقع خوضهما مباراتين خلال أسبوعين بداية هذا الموسم، واحدة في جولة الذهاب، والثانية في دوري أدنوك للمحترفين، خسرهما عجمان، رغم ظهوره القوي في مباراة الدوري، التي خسرها بصعوبة 1 - 2، وعمل المدرب غوران على معالجة الأخطاء خلال استعداداته لمباراة اليوم، وعبّر عن تفاؤله بتحقيق النتيجة المرجوة في تعليقه على المباراة، حيث قال: ((هذه هي المباراة الثانية في الكأس.. خسرنا الأولى في ملعب شباب الأهلي بثنائية، ولكني متفائل بالمباراة القادمة أمام جماهيرنا، والجميع جاهز للقاء، واللاعبون في أفضل استعداد، حاولنا في الأيام الماضية معالجة بعض الأخطاء، ومعالجة ترجمة الفرص إلى أهداف)).

تفوق

على جانب آخر، وعلى الرغم من تفوق شباب الأهلي في لقاء الذهاب، إلا أن البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أكد على جاهزية فريقه لمواجهة عجمان، وعلى ضرورة المحافظة على ثقافة الفوز، وقال: ((لدينا الأفضلية على منافسنا في البطولة، باعتبار أننا متقدمون في لقاء الذهاب، وهذا التقدم لا يعني أننا تأهلنا، وبالتالي، يجب علينا أن ندخل المباراة بأعلى درجات التركيز، لأن عجمان فريق جيد، يقدم كرة قدم مثيرة للاهتمام، وأتمنى أن نكمل على ذات النسق التصاعدي للفريق)).

وأشاد المدرب بالوقفة القوية لجماهير شباب الأهلي خلف الفريق في المباريات، مبيناً أن حضورهم منح اللاعبين دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لديهم، وتمنى أن يحضروا بأعداد أكبر في المباريات المقبل.