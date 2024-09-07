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البطائح والجزيرة.. كل الاحتمالات واردة

9/7/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستقبل البطائح ضيفه الجزيرة عند الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم على استاد خالد بن محمد، في إياب الدور التمهيدي المؤهل لربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ورغم صعوبة المهمة أمام ((الراقي)) بعد خسارته من الجزيرة في استاد محمد بن زايد بثلاثة أهداف مقابل هدف إلا أن كل الاحتمالات واردة، في ظل المعنوية العالية لأصحاب الأرض بعد المباراة المثيرة والعودة بريمونتادا أمام العين في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، قادته إلى فرض التعادل على بطل آسيا رغم تأخر البطائح في النتيجة بثلاثة أهداف.

من جهته، استعد الجزيرة للقاء بمعنويات عالية، بعد فوزه الأخير على العروبة في الدوري، إضافة إلى فوزه في لقاء الذهاب على البطائح، الذي يمنحه أفضلية كبيرة للعب بدون ضغوط، على الرغم من النقص الكبير للفريق.

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