Sunday, 08 September 2024 06:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جدل مستمر لغياب موسيالا عن القائمة المختصرة للكرة الذهبية

9/7/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال فينسنت غارسيا رئيس تحرير مجلة ((فرانس فوتبول)) الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية: إن موهبة جمال موسيالا لا يمكن التشكيك بها لمجرد عدم وجوده في في القائمة المختصرة، التي تضم 30 لاعباً المرشحين لنيل الجائزة، لافتاً إلى أنه في عام 2023، تم اختياره للحصول على جائزة كوبا، كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم. وأحدث غياب موسيالا عن القائمة مفاجأة وجدلاً في ألمانيا. واستدرك فينسنت غارسيا، قائلاً: ((لكن مثل جود بيلينغهام، تطور وضعه، وربما كانت التوقعات أعلى هذا العام. ونتيجة لذلك، ربما تم تقييمه بشكل مختلف)).

وسيكون المهاجم الإنجليزي هاري كين، هو اللاعب الوحيد من بايرن ميونيخ الذي سيتنافس على الجائزة الرئيسة، بينما تم اختيار ماتيس تيل للمنافسة على جائزة كوبا 2024، كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم. وتفاجأ مسؤولو بايرن ميونيخ للغاية، من عدم وجود موسيالا في القائمة. وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية: ((لا أحمل أي ضغينة لأي لاعب من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ولكننا في بايرن تفاجأنا للغاية من غياب موسيالا عن القائمة)).

وأضاف: ((جمال كان أحد اللاعبين الاستثنائيين في يورو 2024، واختير ضمن فريق البطولة، وكان من بين كبار الهدافين)).

وأردف: ((وصل بايرن أيضاً إلى الدور نصف نهائي الأبطال ، بفضل الأداء الرائع لجمال. حقيقة عدم وجوده حتى في قائمة أفضل 30 لاعباً ، غير مفهومة تماماً بالنسبة لنا)).

وكشفت مجلة ((فرانس فوتبول)) عن القائمة المختصرة الأربعاء الماضي، وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم 28 أكتوبر.

MENAFN07092024000110011019ID1108648144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث