جدل مستمر لغياب موسيالا عن القائمة المختصرة للكرة الذهبية

قال فينسنت غارسيا رئيس تحرير مجلة ((فرانس فوتبول)) الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية: إن موهبة جمال موسيالا لا يمكن التشكيك بها لمجرد عدم وجوده في في القائمة المختصرة، التي تضم 30 لاعباً المرشحين لنيل الجائزة، لافتاً إلى أنه في عام 2023، تم اختياره للحصول على جائزة كوبا، كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم. وأحدث غياب موسيالا عن القائمة مفاجأة وجدلاً في ألمانيا. واستدرك فينسنت غارسيا، قائلاً: ((لكن مثل جود بيلينغهام، تطور وضعه، وربما كانت التوقعات أعلى هذا العام. ونتيجة لذلك، ربما تم تقييمه بشكل مختلف)).

وسيكون المهاجم الإنجليزي هاري كين، هو اللاعب الوحيد من بايرن ميونيخ الذي سيتنافس على الجائزة الرئيسة، بينما تم اختيار ماتيس تيل للمنافسة على جائزة كوبا 2024، كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم. وتفاجأ مسؤولو بايرن ميونيخ للغاية، من عدم وجود موسيالا في القائمة. وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية: ((لا أحمل أي ضغينة لأي لاعب من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ولكننا في بايرن تفاجأنا للغاية من غياب موسيالا عن القائمة)).

وأضاف: ((جمال كان أحد اللاعبين الاستثنائيين في يورو 2024، واختير ضمن فريق البطولة، وكان من بين كبار الهدافين)).

وأردف: ((وصل بايرن أيضاً إلى الدور نصف نهائي الأبطال ، بفضل الأداء الرائع لجمال. حقيقة عدم وجوده حتى في قائمة أفضل 30 لاعباً ، غير مفهومة تماماً بالنسبة لنا)).

وكشفت مجلة ((فرانس فوتبول)) عن القائمة المختصرة الأربعاء الماضي، وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم 28 أكتوبر.