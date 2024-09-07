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زيادة عدد رياضات «الأولمبياد الخاص» تحضيراً للألعاب الشتوية

9/7/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوصت الجلسة الختامية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيادة عدد الرياضات في مختلف برامج المنطقة، استعداداً للألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها تشيلي عام 2027، وحض الرئيس الإقليمي على أن تشارك المنطقة في هذه الألعاب بأكبر عدد من الرياضات.

جاء ذلك في ختام اجتماعاتها التي اختتمت بالقاهرة، واستمرت على مدى أربعة أيام، برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي، وفي حضور أعضاء الرئاسة من القاهرة، د. عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب، ود. شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات، وحصة الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة.

ومن بين التوصيات المهمة التي خرجت بها الجلسة الختامية للاجتماع، التوسع في برنامج مدارس الأبطال، وتنشيط مجالس اللاعبين القادة واللاعبين الشباب، وإدخال دول جديدة في مشروع المدارس القادة ومدارس الأبطال الموحدة، ومجلس أسرة اللاعبين والعائلات، والحرص على عقدها بشكل دوري، كما تمت التوصية بتوسعة البرنامج الصحي.

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