«أبيض الناشئين» يلتقي نظيرة الهندي في «آسيوية اليد»

يخوض الإمارات لناشئي اليد في الساعة الثانية من ظهر اليوم مباراته أمام نظيرة المنتخب الهندي في دور تحديد المراكز من 9 إلى 13 في البطولة الآسيوية الـ10 لناشئي كرة اليد ((تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة))، والمؤهلة لبطولة العالم 2025 في سلوفينيا، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 3 ولغاية 14 سبتمبر الجاري.

وكان منتخبنا فقد فرصة التأهل للدور الثاني للبطولة الذي ضمم 8 منتخبات من أصل 13 منتخباً مشاركاً في هذا الحدث الآسيوي عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

ويخوض منتخبنا مبارياته في هذا الدور ضمن المجموعة وفقد التأهل للدور الرئيس وتضم إلى جانبه منتخبات الصين تايبيه حيث سيواجهه غداً وسيلتقي منتخبنا نظيره المنتخب العراقي يوم الخميس المقبل في آخر مبارياته في هذا الحدث الآسيوي.

وتأهلت للدور الرئيس للبطولة 8 منتخبات تم توزيعها لمجموعتين ضمن الأولى السعودية وكوريا الجنوبية والأردن وإيران، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين واليابان وقطر والكويت.