«العين للشطرنج» يكرّم الفائزين في بطولة حمدة بنت تريم الخيرية

أحرز الأستاذ الدولي جورجي سيباشفيللي، لقب كأس بطولة حمدة بنت تريم الخيرية للشطرنج، محققاً العلامة الكاملة برصيد 7 نقاط، وحصدت اللاعبة زينب درويش المعمري، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وجاءت وافية درويش المعمري، ثالثة برصيد 5.5 نقاط. ونظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية البطولة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، وتم تخصيص عائداتها لصالح مؤسسة حمدة بنت تريم الخيرية.

وتم تنظيم المنافسات وفق النظام السويسري، من سبع جولات، وحصل كل على زمن تفكير قدره ثلاث دقائق للمباراة، مع ثانيتين لكل نقلة، وفق نظام فيشر للشطرنج الخاطف ((البليتز)). شهدت البطولة حضور تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعبدالكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وقد أشاد تريم مطر بمبادرة نادي العين، وأعرب عن امتنانه لتنظيم هذه البطولة النوعية، التي تدعم العمل الخيري، وتسهم في إبراز دور المؤسسات الخيرية، بما في ذلك مؤسسة حمدة بنت تريم.