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5 منتخبات عربية جاهزة للجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية

9/7/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأمل المنتخبات العربية المرشحة قطع شوط إضافي نحو نهائيات كأس الأمم الأفريقية الـ 35، التي يحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، عندما تنتقل إلى خارج قواعدها في الجولة الثانية من التصفيات القارية.

ويقص منتخب تونس شريط الجولة الثانية عندما يحل ضيفاً اليوم على نظيره الغامبي في مدينة الجديدة المغربية، ضمن منافسات المجموعة الأولى. وكان فريق ((نسور قرطاج)) تغلب على منتخب مدغشقر بهدف نظيف.

ويحل منتخب المغرب في مدينة أغادير، ضيفاً على مضيفه ليسوتو على ملعب ((ادرار))، ضمن منافسات المجموعة الثانية، واكتسح ((أسود الأطلس)) في اللقاء الأول ضيفه الغابوني 4 - 1.

ويرحل المنتخب المصري لمواجهة مضيفه البوتسواني، بعد غد الثلاثاء، ضمن المجموعة الثالثة. ويأمل ((الفراعنة)) الوصول إلى النقطة السادسة بعد التغلب في المباراة الأولى على منتخب الرأس الأخضر في القاهرة بثلاثية.

ويواجه منتخب الجزائر مضيقه منتخب ليبيريا بعد غد أيضاً، ضمن المجموعة الخامسة، وحقق ((الخضر)) فوزاً صعباً على غينيا الاستوائية 2 - 0 في الجولة الأولى. ويواجه منتخب السودان مضيفه الأنغولي في لواندا ضمن المجموعة السادسة، وكان منتخب ((صقور الجديان)) فاز على ضيفه النيجر بهدف نظيف.

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