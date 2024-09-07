النصر والعين والشارقة إلى ربع نهائي كأس «أديب»

تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((أديب))، بعدما تغلب بصعوبة على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد في الإياب التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد آل مكتوم، افتتح حامد الجابري التسجيل للعروبة في الدقيقة 53، وعادَلَ علي مبخوت للنصر في الدقيقة 64، واختطف المدافع غلوبير ليما هدفاً ثانياً قاتلاً في الدقيقة 90 + 7، ويلتقي العميد في الدور المقبل مع المتأهل من مباراة شباب الأهلي وعجمان المقررة اليوم، وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين 17 أغسطس الماضي.



كما صعد فريق العين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 3 - 1 على ضيفه كلباء، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد في إياب الدور التمهيدي من المسابقة، ليفوز العين بمجموع المباراتين 6 - 3، وتقدم كلباء بالهدف الأول عن طريق ياسر حسن، في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني سجل أهداف العين كل من ماتياس سيغوفيا في الدقيقة 52، والبديل محمد عوض الله في الدقيقة 76، وسيكو بابا في الدقيقة 90 + 5.

وفي ثالث المباريات، تأهل الشارقة للدور ربع النهائي لكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين بعد تخطيه منافسه خورفكان في مباراة الإياب التي جرت بإستاد خالد بن محمد بنتيجة 2 - 1، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد، أحرز هدف الشارقة الأول في الدقيقة 25 عندما هيأ فراس بالعربي الكرة لزميله كايو لوكاس داخل الصندوق، لم يتردد الأخير بوضعها في المرمى، وتمكن كايو لوكاس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52 من تمريرة ذهبية للوان بيريرا داخل الصندوق سددها على يسار الحارس أحمد حمدان، وقلل خورفكان الفارق عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لورينسي على يسار الحارس ليقلص بها الفارق في الدقيقة 57، ولم يطرأ جديد حتى انتهت المباراة بفوز الشارقة 2 - 1.