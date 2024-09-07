«إنتل» تدرس تغييرات جذرية للحاق بمنافسيها في الذكاء الاصطناعي

تلقى بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل طلباً مباشراً على نحو غير معتاد من مجلس إدارة الشركة في ربيع العام الماضي: لا بد من إيلاء اهتمام أكبر باستراتيجية الشركة بشأن الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين، فقد أعرب المجلس عن قلقه الشديد من أن الشركة قد تفوت سوقاً جديدة بمليارات الدولارات للرقائق التي تعمل على تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي برز بقوة في الأشهر التي تلت إطلاق شركة ((أوبن أيه آي)) لـ((تشات جي بي تي))

وكان رد جيلسنجر هو تأسيس ((مكتب تسريع الذكاء الاصطناعي)) وهو المكلف بتنسيق خطط الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات أعمال متعددة. ويقود المكتب سرينيفاس لينجام، الذي تم نقله إلى كاليفورنيا من موقعه بمجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي في الهند. ومع ذلك، لا تزال شركة صناعة الرقائق الأمريكية متخلفة كثيراً عن منافستها ((إنفيديا)) وحتى ((إيه إم دي)) في السوق العالمية لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات. وتتوقع ((إنتل)) مبيعات بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار من أحدث رقائقها ((جاودي 3)) هذا العام، مقارنة بمبيعات ((إنفيديا)) لوحدات معالجة الرسوم التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات.

في الوقت نفسه، تعرضت الشركة لهزة كبيرة بسبب رحيل عدد من المديرين التنفيذيين علاوة على آلاف عمليات التسريح وانخفاض سعر السهم. وعلى مدار العام الماضي، أضافت ((إنفيديا)) 1.4 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية، التي تسارعت إلى 2.6 تريليون دولار. وعلى النقيض من ذلك، فقدت ((إنتل)) حوالي 70 مليار دولار من قيمتها لتصل إلى قيمة سوقية تبلغ 83 مليار دولار فقط.

وتأتي هذه المشاكل في ظل وجود جيلسنجر، الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً في عام 2021، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من خطته الممتدة لخمس سنوات لتحويل ((إنتل)) إلى قوة في صناعة الرقائق تنافس شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، ومواكبة أكثر عمليات التصنيع تقدماً. وقد قام بالفعل بفصل أعمال تصميم الرقائق الخاصة بالشركة عن ذراع التصنيع الخاصة بها.

ويتركز الاهتمام الآن على علاقة جيلسنجر بمجلس إدارته. ففي أغسطس، استقال عضو رئيس في مجلس الإدارة مكلف بالإشراف على الاستراتيجية شديدة الأهمية لتصنيع الرقائق. وأقر جيلسنجر في مؤتمر ((دويتشه بنك)) الأخير بأن الشركة مرت بـ((بضعة أسابيع صعبة)). ومن المتوقع أن يقدم لمجلس الإدارة هذا الشهر خطة إعادة هيكلة أخرى، بعد جهود خفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار والتي تم الكشف عنها في أغسطس وشملت تسريحاً لنحو 15 ألف موظف. وقال موظفون غادروا الشركة لصحيفة فاينانشال تايمز إنهم يتفقون مع استراتيجية جيلسنجر، لكن الشركة تتعثر في تنفيذها. وركزوا على الإحباط الكبير من التوسع المستمر في البيروقراطية الداخلية، مع تردد شديد بشأن تسريح العمال مما أدى إلى انهيار للروح المعنوية.

وتدرس ((إنتل)) المزيد من التغييرات، ففي الأيام الأخيرة، وحسب ما أشارت ((بلومبرج)) فإن الشركة تعمل مع مصرفيين للنظر في خيارات أخرى. وتشمل الخطط طرحاً عاماً أولياً لوحدة تصنيع الرقائق المتخصصة ((ألتيرا))، التي استحوذت عليها الشركة مقابل 16.7 مليار دولار في عام 2015؛ وهناك أيضاً البيع المحتمل لأعمال الشركة في مجال السبك التي تصنع الرقائق للعملاء الخارجيين؛ مع إمكانية إلغاء بعض مشاريع المصانع بما في ذلك مصنع في موقع حساس سياسياً في ألمانيا.

وقالت ستايسي راسجون، المحللة في شركة بيرنشتاين: إن تفكير ((إنتل)) في بعض هذه التغييرات ((يشبه مجرد عملية لتحريك الكراسي على سطح سفينة تايتانيك)). ((وإذا كنت بحاجة ماسة إلى النقود، فأعتقد بأن هذه مشكلة أكبر كثيراً)).

ومن بين مشكلات ((إنتل)) الإنفاق الضخم على بناء مصانع جديدة. فقد استنزفت أعمالها في مجال السبك 7 مليارات دولار في عام 2023. ولم تتحقق أهداف المبيعات الطموحة التي حددتها في عام 2022، وذلك في ذروة طفرة الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في عصر ((كوفيد)). وكان من المفترض أن تساعد هذه الأهداف على تمويل خطط الاستثمار الضخمة.

وقال جي دان هاتشيسون من شركة ((تيك إنسايتس)): ((أعتقد بأن أكبر مشكلة يواجهها جيلسنجر الآن هي أنه يفقد مصداقيته ومعها شرعيته)). فقد كان يُنظر إليه أنه المنقذ لشركة إنتل. ومع عمليات التسريح، فإنه إذا كان هذا الألم قد حدث في بداية ((خطة جيلسنجر الخمسية))، لكانت الأسهم قد ارتفعت بدلاً من ذلك.

وأضاف هاتشيسون إنه إذا تمكنت ((إنتل)) من تجاوز العاصفة، فقد تصل إلى حالة مربحة للغاية في عام 2026 أو 2027، هذا إن نجحت في عملية تصنيع جديدة تسمى 18A، والمصممة لإنشاء أحدث الرقائق المتطورة. لكن المشكلة هي أنه يجب عليك الانتظار حتى ذلك الحين.

وقد دفع مجلس الإدارة باتجاه مزيد من الإشراف على استراتيجية الشركة. وفي العام الماضي، تم تكليف ليب بو تان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة برمجيات تصميم الرقائق كادينس، والذي تم تعيينه في مجلس الإدارة في عام 2022، بمسؤوليات إضافية لتوجيه أعمال مصنع السبائك المهمة للشركة. جاء الدور مع منحة أسهم مقيدة إضافية تبلغ حوالي مليون دولار. وفي أغسطس، غادر تان، مما أدى إلى زيادة القلق بشأن قيادة الشركة.

وكانت هناك استقالات أخرى رفيعة المستوى. وكان قد تم تعيين ستيوارت بان، وهو مسؤول تنفيذي قديم في إنتل عاد إلى الشركة في عام 2021 بعد فترة انقطاع، رئيساً لأعمال السبك في مارس 2023 لكنه غادر في يونيو للانضمام إلى شركة ((جروك)) الناشئة للرقائق.

كما غادر الشركة في أبريل شلوميت فايس، وهو مهندس تصميم مخضرم آخر. كما غادرت ليزا سبيلمان، التي ترأست خط إنتاج ((زيون)) من رقائق مراكز البيانات التابع لشركة إنتل، لتصبح الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الأجهزة كورنيليس نتوركس في أغسطس. كذلك، أعلن كيوان إسفارجاني، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، رحيله عن الشركة في الشهر نفسه.