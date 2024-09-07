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بزشكيان يدعو لنقل العاصمة إلى ساحل البحر

9/7/2024 7:15:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نقل العاصمة طهران إلى ساحل البحر. وفي كلمة في ندوة اقتصادية أشار بزشكيان إلى مشكلات طهران من جهة والحاجة إلى خلق بيئة مناسبة للمنافسة في مجال الإنتاج، ولتحقيق هذه الغاية أكد ضرورة نقل عاصمة إيران إلى المناطق الجنوبية وقرب البحر، أي بالقرب من الخليج وبحر عمان.

وأشار الرئيس الإيراني إلى التحديات التنموية التي تواجه البلاد قائلاً: ((إن استمرار نقل الموارد الأولية من الجنوب والبحر إلى العاصمة لتحويلها إلى منتجات، ثم إعادة تصديرها جنوباً، يستهلك بشدة قدرتنا على المنافسة ويقلل منها)). وبحسب النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية لكلام بزشكيان، ذكر الرئيس أنه ((ليس لدينا خيار سوى نقل المركز الاقتصادي والسياسي للبلاد إلى الجنوب وقرب البحر)). وسبق أن طرح مشروع نقل العاصمة في 2004، وفي عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، لكنها لم تصل إلى نتيجة.

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