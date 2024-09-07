بزشكيان يدعو لنقل العاصمة إلى ساحل البحر

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نقل العاصمة طهران إلى ساحل البحر. وفي كلمة في ندوة اقتصادية أشار بزشكيان إلى مشكلات طهران من جهة والحاجة إلى خلق بيئة مناسبة للمنافسة في مجال الإنتاج، ولتحقيق هذه الغاية أكد ضرورة نقل عاصمة إيران إلى المناطق الجنوبية وقرب البحر، أي بالقرب من الخليج وبحر عمان.
وأشار الرئيس الإيراني إلى التحديات التنموية التي تواجه البلاد قائلاً: ((إن استمرار نقل الموارد الأولية من الجنوب والبحر إلى العاصمة لتحويلها إلى منتجات، ثم إعادة تصديرها جنوباً، يستهلك بشدة قدرتنا على المنافسة ويقلل منها)). وبحسب النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية لكلام بزشكيان، ذكر الرئيس أنه ((ليس لدينا خيار سوى نقل المركز الاقتصادي والسياسي للبلاد إلى الجنوب وقرب البحر)). وسبق أن طرح مشروع نقل العاصمة في 2004، وفي عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، لكنها لم تصل إلى نتيجة.
MENAFN07092024000110011019ID1108648137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.