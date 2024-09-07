قصف متبادل بالخرطوم ونزوح المئات

(MENAFN
- Al-Bayan)
نزحت مئات الأسر السودانية، أمس، من مدينة بحري شمال الخرطوم بعد تبادل القصف المدفعي العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع زيارة مدير منظمة الصحة العالمية بورتسودان.
وأفاد شهود عيان في منطقة حطّاب بمدينة بحري شمال الخرطوم، حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني، أن مئات الأسر فرّت من المنطقة بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفيما تشتد المعارك في العاصمة، وصل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس إلى مدينة بورتسودان، في زيارة رسمية لمدة يومين.
وعقب وصوله تفقد غبرييسوس مستشفى بورتسودان ومركزاً لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال. ودعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة ((مستقلة ومحايدة من دون تأخير)) في السودان، بهدف حماية المدنيين.
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