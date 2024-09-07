قصف متبادل بالخرطوم ونزوح المئات

نزحت مئات الأسر السودانية، أمس، من مدينة بحري شمال الخرطوم بعد تبادل القصف المدفعي العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع زيارة مدير منظمة الصحة العالمية بورتسودان.

وأفاد شهود عيان في منطقة حطّاب بمدينة بحري شمال الخرطوم، حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني، أن مئات الأسر فرّت من المنطقة بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفيما تشتد المعارك في العاصمة، وصل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس إلى مدينة بورتسودان، في زيارة رسمية لمدة يومين.

وعقب وصوله تفقد غبرييسوس بورتسودان ومركزاً لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال. ودعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة ((مستقلة ومحايدة من دون تأخير)) في السودان، بهدف حماية المدنيين.