الجوع يقتل 37 طفلاً ويفتك بأهل غزة

توفيت طفلة فلسطينية أمس، من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بسبب سوء التغذية، ونقص العلاج، ليرتفع عدد من قتلهم سوء التغذية إلى 37 طفلاً، فيما أكد مسؤول أممي أن الجوعى في غزة يشكلون 80 في المئة من جوعى العالم.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن ((الطفلة يقين الأسطل توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات)). ووفق الوكالة، ((يتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود)).

واتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء إسرائيل بتنفيذ ((حملة تجويع)) ضد الفلسطينيين أثناء الحرب في غزة. وأوضح مايكل فخري في تقرير هذا الأسبوع، أن الحملة بدأت بعد يومين من هجوم 7 أكتوبر، عندما منع الهجوم العسكري الإسرائيلي رداً على ذلك وصول جميع المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات إلى غزة.

وقال فخري: إن المساعدات المحدودة ذهبت في البداية في الأغلب إلى جنوب ووسط غزة، وليس إلى الشمال، حيث أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالتوجه إلى هناك.

ومايكل فخري، أستاذ الحقوق بجامعة أوريغون، الذي تم تكليفه من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كمقرر خاص بشأن الحق في الغذاء منذ 2020، قال إنه ((بحلول ديسمبر، شكل الفلسطينيون في غزة 80 % من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع الكارثي. لم يحدث في تاريخ ما بعد الحرب أن تم إجبار السكان على الجوع بهذه السرعة وبشكل كامل كما كانت الحال بالنسبة لـ 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة)).