تظاهرات تعم فرنسا تتهم ماكرون بسرقة الانتخابات

تظاهر الآلاف في شوارع فرنسا، أمس، للاحتجاج على قرار الرئيس، إيمانويل ماكرون، تعيين ميشيل بارنييه، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، رئيساً للوزراء، بينما تتهم أحزاب يسارية بسرقة الانتخابات التشريعية.

وعين ماكرون بارنييه، المفاوض السابق للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، البالغ 73 عاماً رئيساً للوزراء يوم الخميس، منهياً بحثاً استمر لشهرين بعد قراره إجراء تشريعية أسفرت عن برلمان معلق ومنقسم إلى ثلاثة تكتلات.

وقال بارنييه، مساء الجمعة خلال أولى مقابلاته في منصبه الجديد، إن حكومته التي تفتقر إلى أغلبية واضحة ستضم سياسيين محافظين وأعضاء من معسكر ماكرون، وإنه يأمل في ضم بعض المنتمين إلى تيار اليسار. ويواجه السياسي المحافظ مهمة شاقة لمحاولة دفع الإصلاحات وإقرار موازنة البلاد لعام 2025 في وقت تتعرض فيه فرنسا للضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض عجز الموازنة.

ويتهم اليساريون، بقيادة حزب فرنسا الأبية، ماكرون بإنكار الديمقراطية وسرقة الانتخابات بعد رفضه اختيار مرشح تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، الذي فاز في انتخابات يوليو. ودعا زعماء أحزاب تيار اليسار ونقابات وهيئات طلابية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة السبت قبل اتخاذ تحركات جديدة، بما في ذلك إضرابات محتملة في الأول من أكتوبر، رداً على تعيين بارنييه، الذي حل حزب الجمهوريين، الذي ينتمي إليه خامساً في البرلمان بأقل من 50 مقعداً.