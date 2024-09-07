العنف المسلح يثير مخاوف العودة لمربع الفوضى غربي ليبيا

لا تزال ظاهرة انفلات الجماعات المسلحة غربي ليبيا تثير مخاوف من إمكانية الدفع بمدن الساحل الغربي إلى حالة من الفوضى على غرار ما حدث خلال الأيام الماضية في مدينتي الزاوية والخمس.

وشهدت الزاوية الواقعة إلى الغرب من طرابلس بمسافة 45 كلم اشتباكات مسلحة، أمس، بين ((الكابوات)) وعناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى ونائب رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، محمد بحرون، الخاضع حالياً للتحقيق بشبهة التورط في اغتيال آمر الكلية البحرية العسكرية عبدالرحمن ميلاد، الإثنين الماضي.

محاولة اغتيال

وقالت مصادر أمنية لـ((البيان)): إن سبب الاشتباكات في الزاوية يعود إلى مقتل أحد عناصر ((الكابوات)) ويدعى علي بن حسن بإطلاق ناري أول من أمس، في حين تعرض شقيق بحرون لمحاولة اغتيال، وهدم منزله.

ويخشى الليبيون من احتدام الصراع بين الجماعات المسلحة في ثالث أكبر مدن غربي ليبيا بعد طرابلس ومصراتة، ولا سيما بعد الإعلان عن تورط ثلاثة عناصر من جماعات مسلحة محلية في اغتيال عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ((البيدجا)).

اشتبكات دامية

وفي سياق متصل عرفت مدينة الخمس الواقعة إلى الغرب من طرابلس بمسافة 130 كلم اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة خطيرة. وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ لمواجهة أية إمكانية لتجدد الصراع بين المسلحين في ظل ما وصفه المراقبون بتغول الجماعات المسلحة بمدينة مصراتة المجاورة في داخل مدينة الخمس وضواحيها.

وفي مسعى لحلحلة الأزمة تعتزم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري دي كارلو، زيارة ليبيا بداية من اليوم، حيث تلتقي مع شخصيات سياسية لمناقشة أوضاع البلاد.

ودشن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أمس، اجتماعاً في مدينة سرت هو الثاني من نوعه في غضون أسبوعين، في محاولة لتلافي المزيد من الانقسام وقطع الطريق أمام إمكانية العودة إلى مربع الفوضى.