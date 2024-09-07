الأردن.. رهان على الانتخابات لإحداث نقلة في الحياة السياسية

يومان تفصل الأردنيين عن مجلس النواب العشرين، حيث يراهن الأردن في هذه الانتخابات التي ستجري بعد غدٍ، على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية، وسط ظروف محلية وإقليمية معقدة، فيما اتخذت الأحزاب مساحة جيدة في طرح أسماء المرشحين، وسيكون ما تفرزه صناديق الاقتراع الفاصل في هذا الاختبار.

وستجرى الانتخابات وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحة مع وجود قائمة وطنية، ويشارك فيها 36 حزباً من أصل 38، وبعدد مقترعين يزيد على 5 ملايين. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن طلبات الترشح للانتخابات بلغت 199 قائمة، 174 منها على مستوى الدوائر المحلية، و25 قائمة على مستوى الدائرة العامة.

عملية التحديث

يرى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، أن الأردن أمام فرصة ذهبية لتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية، وينظر لهذه الانتخابات باعتبارها أول اختبار حقيقي لما جرى من تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، ومن المفترض أن يلتقط الأردنيون هذه الفرصة للمضي قدماً في عملية التحديث السياسي، التي أطلقها الملك عبدالله الثاني منذ بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية.

ويشير الخريشة في حديثه لـ ((البيان)) إلى أنّ الأردن يراهن على وعي مواطنيه، ورغبتهم في المشاركة في عملية صنع القرار، حيث ((أتاحت التعديلات على التشريعات مساحة جيدة للشباب والمرأة، وننتظر تحرك المواطن باتجاه الأحزاب، من خلال اختيار المرشحين والبرامج التي تمثل قناعاتهم ورؤيتهم للأردن مستقبلاً)).

عوامل مؤثرة

ويبين الوزير الأسبق د. أمين المشاقبة، أن الانتخابات القادمة وفقاً للقانون الجديد، ستكون مختلفة عن سابقتها، بسبب التمثيل الحزبي بنسبة 30 %، أي أن 41 مقعداً من أصل 138 ستكون للأحزاب، الأمر الذي اعتبره خطوة أولية للبدء جزئياً في تشكيل الحكومات البرلمانية، وبالتالي، نوعية التمثيل للأحزاب اختلفت، إضافة إلى وجود حزبيين في القوائم المحلية، ما سيزيد من تمثيلهم، فضلاً عن تمثيل عالٍ للمرأة بـ 18 مقعداً، بالإضافة إلى فرصة حصولها على 6 مقاعد من الأحزاب، ليصبح الحد الأدنى لها 24، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الأردن.

وتوقع المشاقبة، في تصريحات لـ((البيان))، أنّ تكون نسبة الإقبال على التصويت بحدود 34 %، بحسب استطلاعات الرأي، متوقعاً أن تكون نسبة المشاركة في المدن أضعف من المحافظات، بسبب ضعف أداء البرلمان السابق، وعدم الثقة في المؤسسة التشريعية، فضلاً عن العوامل الاقتصادية.