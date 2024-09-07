درعا السورية.. الإرهاب يطل برأسه من جديد

عاد الإرهاب يطل برأسه من جديد جنوبي سوريا، بعد مرور فترة ليست قصيرة، اتسمت بالهدوء النسبي.

أمس، أصيب ثمانية مدنيين سوريين، بعضهم جروحه خطيرة، جراء تفجير بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في محيط الساحة الرئيسة وسط مدينة درعا، جنوبي سوريا.

وقال مصدر في قيادة شرطة درعا، إنه تم زرع العبوة بجوار شجرة في المنطقة التي تشهد اكتظاظاً في ساعات المساء، حيث انفجرت، ونجمت عنها 8 إصابات، بينها طفل وامرأة، وفقاً لوكالة سانا السورية للأنباء. وأفادت وكالة ((سبوتنيك)) أن بعض المصابين جروحه خطيرة. وأشارت إلى أن الانفجار حدث في وقت ذروة الازدحام الذي تشهده الحديقة الرئيسة وسط المدينة، حيث يتقاطر السكان إليها هرباً من الحر، في ظل انقطاع التيار الكهربائي في منازلهم. وأكدت الوكالة أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار، وبدأت بإسعاف الضحايا إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.

وكان ثلاثة عناصر من مرتبات فرع الأمن السياسي، قتلوا أول من أمس برصاص مجموعة إرهابية، قرب جسر صيدا، أثناء توجههم إلى عملهم في مركز نصيب الحدودي مع الأردن.

استهداف المحافظ

وكان موكب يضم عدداً من المسؤولين السوريين، وعلى رأسهم محافظ درعا، تعرض لهجوم مسلح في المنطقة، الأربعاء الماضي، على الطريق الواصل بين بلدات علما- الحراك- خربة غزالة، بريف المحافظة الشرقي، نجم عنه وقوع إصابات طفيفة، وعدم إصابة المحافظ.

وبحسب ((سبوتنيك))، فإن الموكب كان يضم محافظ درعا لؤي خريطة، وقائد شرطة المحافظة العميد عبدالعليم عبدالحميد، عندما تم مهاجمته بالقرب من بلدة خربة غزالة، مشيرة إلى أن الهجوم وقع أثناء جولة خدمية للمحافظ على قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط، وذلك أثناء مرور الموكب بين بلدتي علما والحراك بريف المحافظة.

وتابعت: ((أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي المسؤولين عن حماية الموكب بإصابات متفاوتة، بينما لا توجد إصابات في صفوف الوفد الصحافي، الذي رافق المحافظ للاطلاع على الواقع الخدمي في قرى وبلدات ريف المحافظة)).