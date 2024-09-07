قتل المتضامنين الأجانب رسالة تهديد لكل مناصر للقضية الفلسطينية

تلحظهم في مدن وقرى الضفة الغربية، يتواجدون بين الفلسطينيين، يعيشون ويأكلون معهم، وينتظرون يوم الجمعة بلهفة، لمشاركة الأهالي في المسيرات والتظاهرات الشعبية المنددة بالاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية.

يتعرضون للقمع والضرب والاعتقال، وأحياناً يصابون بالرصاص ويستنشقون الغاز السام، وكان لهم الدور الريادي في عولمة القضية الفلسطينية.

منهم من قضى تحت جرافة إسرائيلية، مثل المتضامنة الشهيرة راشيل كوري، وغالبيتهم يعيشون في قرى فلسطينية نائية، بعيداً عن صخب الفنادق. هم المتضامنون الأجانب الذين شكلوا منذ انتفاضة الأقصى 2000 رافعة أساسية للعمل الشعبي والفعاليات الجماهيرية في فلسطين.

اليوم تعيد قضية مقتل المتضامنة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور إزجي إيجي (26 عاماً)، خلال تظاهرة سلمية في بلدة في بيتا جنوبي نابلس في الضفة الغربية، تسليط الضوء على ما يواجهه المتضامنون الدوليون جنباً إلى جنب مع الفلسطينيين، وأن لا فرق بين فلسطيني أو غيره، ولا فرق بين شاب أو فتاة أو امرأة أو رجل، فالكل في دائرة الاستهداف.

عائشة ليست فلسطينية، بل هي متضامنة لم يمنعها بعد المسافات التي كانت تفصلها عن فلسطين، من رفض الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وسبق أن تحدثت عن سبب قدومها إلى فلسطين، مؤكدة أن انخراطها في المسيرات الجماهيرية والتظاهرات الشعبية، يندرج تحت إطار الواجب، ومن أقوالها: ((لكل شخص على وجه الأرض الحق في العيش بحرية، وفي ظل دولة، ومن حق الفلسطيني أن يحصل على هذا الحق، ويعيش بأمن وسلام على أرضه)).قسوة المشاهد

وحسب والدتها، فإن قسوة مشاهد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتي كانت تتابعها عبر شاشات الفضائيات، هي ما دفعت بعائشة كي تنضم إلى التظاهرات الشعبية في فلسطين، مبينة أنها كانت تقيم مع بعض صديقاتها الفلسطينيات، وسبق أن تعرضت لمضايقات واعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي، وهي تتنقل بين القرى الفلسطينية التي تجري فيها التظاهرات السلمية، لكنها كانت تصر على المشاركة، وتفخر بهذا التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويقول نشطاء فلسطينيون في العمل الجماهيري إن جريمة قتل عائشة إيجي، ومن قبلها راشيل كوري تحمل بين ثناياها رسالة تهديد واضحة لكل من يتضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، ويعلي صوته منادياً بحرية الشعب الفلسطيني، وأن هذا الاستهداف يأتي في إطار تقاسم الأدوار بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، في قتل أي مساندة للفلسطينيين في مساعيهم الرامية للحرية.

وكانت عائشة تقود حملة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس تحت شعار ((فزعة)) عندما عاجلها قناص إسرائيلي برصاصتين في الرأس، وضعتا حداً لحياتها، وشاء القدر أن تقتل في الوقت الذي قتلت فيه الطفلة الفلسطينية بانا بكر البوم، البالغة من العمر 13 عاماً، خلال اعتداء للمستوطنين على أهالي قرية قريوت، والتي لا تبعد عن بلدة بيتا سوى بضعة كيلومترات، ما رسم فيضاً من علامات الاستفهام ((بأي ذنب قتلتا))؟.

ويرى محافظ نابلس غسان دغلس في الإجابة عن هذا السؤال ما ينزع الصفة الإنسانية والأخلاقية عن جيش يدعي بأنه الأكثر أخلاقية في العالم، ومن المفارقات التي توقف عندها: كيف أن أمريكا لا تزال تقدم السلاح للجيش الإسرائيلي، كي يقتل المتضامن الأجنبي بسلاح أمريكي!.