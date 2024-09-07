تصعيد القصف المتبادل.. «الجبهة الشمالية» تزداد اشتعالاً

ارتفعت سخونة المواجهة بين إسرائيل و((حزب الله))، الذي استهدف مواقع عسكرية عدة شمال إسرائيل، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على قرى جنوبية، أسفرت إحداها عن مقتل ثلاثة مسعفين من الدفاع المدني اللبناني، وجرح آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد ((قذائف)) تعبر من لبنان واعترض بعضها. وأفاد بأنه ضرب مواقع إطلاق لـ((حزب الله)) في مناطق عدة في جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثلاثة مسعفين قتلوا وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، في هجوم إسرائيلي على بلدة فرون الجنوبية. وأضافت الوزارة في بيان إن الجيش الإسرائيلي استهدف فريقاً تابعاً للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة.

ونددت الوزارة بهذا الاستهداف لجهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، وهو الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف فريقاً للطوارئ في أقل من 12 ساعة. وأغار الطيران المسير الإسرائيلي الليلة الماضية على أطراف بلدة ((فرون)) الجنوبية، وكان أغار خلال النهار على أطراف بلدتي ((كونين)) و((عيناتا)) في الجنوب كما نفذت غارة على أحد بساتين بلدة ((الوزاني)) مستهدفة إياه بثلاثة صواريخ بالتزامن مع رشقات رشاشة إسرائيلية باتجاه منطقة ((الميسات)) في أطراف البلدة، فيما شن الطيران الحربي غارتين استهدفتا ((وادي السلوقي)) عند أطراف بلدة ((قبريخا)) في جنوب لبنان.

واندلع حريق في ((سهل مرجعيون)) جراء استهدافه بالقنابل المضيئة الإسرائيلية. وتعرضت أطراف بلدات ((طير حرفا)) و((رب ثلاثين)) أطراف بلدة ((كفرشوبا))، ((عيتا الشعب)) لقصف مدفعي إسرائيلي. واستهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف الهاون منطقة ((اللبونة))، فيما أعلنت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) عن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة ((عين إبل)).

قصف قاعدتين

وقال ((حزب الله)) إنه استهدف قاعدتين إسرائيليتين بصواريخ كاتيوشا، وأعلن عن سلسلة من الهجمات الأخرى على قوات ومواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود. وأعلن أن عناصره استهدفوا مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ((‏ميشار)) الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، رداً على الغارة الإسرائيلية على بلدة ((فرون)).

وكان أعلن في وقت سابق قصف قاعدة جبل نيريا الإسرائيلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا. وقال إن القاعدة مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني.

واندلعت عدة حرائق قرب مدينة ((العفولة)) بالجليل الأعلى، جراء اعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وفق الإعلام الإسرائيلي. وقالت قناة ((12)) الخاصة إن ((5 طواقم إطفاء و4 طائرات تعمل على إخماد حريق اندلع بالقرب من قرية ناعورة، قرب العفولة بالجليل الأعلى)). ونقلت القناة عن طواقم الإطفاء قولها إن ((الحريق يتسع ويصعب الوصول إليه)).